Valentin Naumescu nu este interesat de șefia SRI. Reacția profesorului universitar la speculațiile din spațiul public

Diplomatul Valentin Naumescu, profesor universitar al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, susține că nu este interesat de preluarea conducerii . Numele acestuia a apărut, printre altele, în legătură cu nominalizările la conducerea serviciilor de informații.

Cuprins:

Care a fost reacția diplomatului Valentin Naumescu

Cine este Valentin Naumescu

Care a fost reacția diplomatului Valentin Naumescu

Zilele acestea, în spațiul public au fost vehiculate mai multe nume ale unor personalități care ar putea fi nominalizate la conducerea SRI sau SIE. Între numele vehiculate a fost și cel al profesorului . Acesta a dezmințit speculațiile apărute, precizând că nu a purtat nici o discuție pe acest subiect și nici nu este interesat.

„Mi se semnalează că, începând de acum două zile, în urma unui articol dintr-un ziar, câteva platforme media vehiculează numele meu în legătură cu o așa-zisă propunere de numire în funcția de director al SRI. Nu înțeleg nici de unde provine această vehiculare a numelui meu, care începe să aibă o anumită persistență în spațiul public, și nici care este scopul ei. În orice caz, menționez că eu nu am avut nicio discuție în acest sens cu nimeni și nu sunt interesat de această poziție”, a transmis Valentin Naumescu, într-o postare pe Facebook.

Zilele acestea, în spațiul public au fost vehiculate mai multe nume pentru ocuparea funcțiilor de conducere în cadrul serviciilor de informații. Potrivit presei care citează surse politice, cei nominalizați ar fi avocatul Gabriel Zbârcea, care se descrie „naționalist și suveranist”; diplomatul Marius Lazurca, mbasadorul României în Mexic; Mircea Abrudean actualul președinte al Senatului.

În acest context, a fost vehiculat și numele profesorului Naumescu, prezentat ca propunerea lui Nicușor Dan pentru poziția de șef al SRI.

Cine este Valentin Naumescu

Valentin Naumescu activează în prezent ca profesor de relații internaționale la Universitatea „Babeș-Bolyai”. El a lucrat, în trecut, ca secretar de stat în MAE și a fost consul general Toronto în perioada martie 2008 – octombrie 2012.

Este expert independent și evaluator al Comisiei Europene în relații internaționale. De asemenea, este coordonatorul programului de master în Relații Internaționale, Politică Externă și Managementul Crizelor de la Facultatea de Studii Europene a UBB Cluj.

În campania electorală, actualul președinte, , declara că și l-ar dori pe profesorul Naumescu în echipa de consilieri prezidențiali pe probleme de politică externă. În acest context, numele său a fost vehiculat pentru ocuparea mai multor funcții guvernamentale sau în Administrația Prezidențială.