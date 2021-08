Valeriu Nicolae: Scriam că Lucian Bode își ascunde doctoratul. Acum e secretizat. #echipacastigatoare spune că și Florin Cîțu are doctorat, dar are cum și eu sunt chirurg, că am văzut Anatomia lui Grey

Valeriu Nicolae a precizat că doctoratul lui Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, este „secretizat”. El spune că vocin din echipa care îl sprijină pe Florin Cîțu la șefia PNL susțin că și premierul ar avea doctorat, însă „nu are, a fost înscris la doctorat, dar doctorat are așa cum sunt și eu doctor chirurg, că am văzut șapte sezoane de Gray’s Anatomy”, aluzie la un serial american ce poartă un nume inspirat de titlul unei lucrări științifice despre anatomia umană.

Valeriu Nicolae, despre doctoratul lui Lucian Bode: „Acum e secretizat”

„Acum un an scriam despre Lucian Bode și faptul că își ascunde doctoratul. Acum e secretizat. Nu este singurul, Orlando Teodorovici s-a «vindecat» și el de doctorat și mai sunt vreo cinci foști miniștri cu aceeeași boală. #echipacastigatoare, prin domnul Băcanu, zice și că domnul Cîțu are doctorat. Nu are, a fost înscris la doctorat, dar doctorat are așa cum sunt și eu doctor chirurg, că am văzut șapte sezoane de Gray’s Anatomy. Niciunul nu pare să știe să-și ceară scuze, că doar sociopatia conduce România”, a afirmat Valeriu Nicolae.

El spune că Lucian Bode a terminat o facultate de ingineri la Oradea, în 1998, și a fost șomer până în 2008, când a devenit, „brusc, nu numai consilier local la 26 de ani la Valcău de Jos, dar și șef de serviciu vânzări la o fostă firmă de stat din Oradea, la numai 4 ore de condus dus întors de localitatea unde este consilier”.

„Din 2001 devine un mic șefuț la partid, lucru care, desigur, nu are nicio legătură cu o slujbă la Electrica, firma aia deloc căpușată politic, de data asta la Zalău. Minunea apare după 2004, când partidul lui, PD, vine la putere. Din 2005, conform CV-ului, domnul Bode este cât se poate de stânga ca șef de sindicat la o instituție de stat, șef de partid de dreapta la guvernare pe județ (Sălaj), consilier județean de dreapta și om cinstit Șef al Serviciului de Exploatare la Electrica. Mai clar, dacă erai un angajat nemulțumit de șeful tău de la Electrica, te duceai la șeful de sindicat, care se ducea la consilierul județean responsabil, care ridica problema la șeful de partid de la guvernare, care rezolva totul pentru că toți erau aceeași persoană că doar trăim în absurdistan”, a adăugat Valeriu Nicolae.

Din 2008, a continuat Valeriu Nicolae, „omul-minune-patru-în-unu devine deputat”.

„Cum are ambiții de ministru, face și el, slugarnic și necesar, cursurile lui Oprea, cursurile Institutului Diplomatic Român și, în timpul liber, că doar e deputat la București, face și un master în managementul securității în drum spre casă, la Cluj. La momentul în care a ajuns în parlament, domnul Bode, liberal, era dator vândut la bănci 66.000 de franci elvețieni și avea un apartament de 55 de metri pătrați în Zalău și nu lucrase, conform CV-ului său, o oră în privat. În mod așteptat, devine în 2012 Ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în țara lui pește și a USL-ului”, a mai afirmat Valeriu Nicolae.

El a precizat că Lucian Bode ar fi făcut un doctorat la Cluj, în perioada în care era ministru.

„Face și un doctorat la Cluj în perioada în care era ministru. În mod ciudat nici o biografie sau CV al domnului Bode NU INCLUDE doctoratul făcut la Cluj pe securitate energetică. Emilia Sercan e zeița doctoratelor, nu mă bag. Din nou, logic, când partidul lui revine la putere, inginerul de la Electrica, fost șef de sindicat, obsedat de securitate, devine în guvernul Orban Ministru al Transporturilor, căci doar are absolut zero calificări sau experiență în domeniu”, a conchis Valeriu Nicolae.