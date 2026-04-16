Vape-urile și țigările electronice, vizate de interdicții noi. „Fumatul este fumat, indiferent de obiectul folosit”. Cum se schimbă regulile în spațiile publice

Iulia Petcu
16 apr. 2026, 19:19
Sursa foto: tuburiaparate.ro
Cuprins
  1. Ce schimbări aduce noul proiect de lege
  2. De ce spun inițiatorii că legea trebuie actualizată
  3. Ce argumente medicale invocă susținătorii proiectului

Țigările electronice, vape-urile și dispozitivele care încălzesc tutunul ar putea dispărea din spațiile publice închise, dacă noul proiect legislativ trece de Parlament. Inițiativa reunește semnături din USR, PSD și PNL și propune reguli mai dure pentru produsele alternative la țigările clasice.

Ce schimbări aduce noul proiect de lege

Parlamentari din trei partide propun extinderea actualelor interdicții privind fumatul, astfel încât noile dispozitive cu nicotină să intre sub aceeași regulă. Miza principală o reprezintă mallurile, restaurantele, birourile, taxiurile și alte spații închise accesibile publicului larg.

Inițiativa, semnată de Diana Stoica și Ruxandra Cibu Deaconu (USR), Adrian Streinu-Cercel (PSD) și Maria Gabriela Horga (PNL), modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun, prin redefinirea noțiunii de „fumat”. În forma propusă, noțiunea nu se mai limitează la arderea tutunului clasic, ci include și inhalarea aerosolilor proveniți din încălzire sau vaporizare.

Astfel, produsele electronice care conțin tutun, nicotină ori alte substanțe destinate inhalării ar intra explicit sub interdicție. Excepția vizează doar produsele utilizate în scop medical, prevăzute separat de legislația de specialitate.

De ce spun inițiatorii că legea trebuie actualizată

Ruxandra Cibu Deaconu, membră în Comisia pentru Sănătate a Senatului, susține că piața s-a schimbat rapid, iar legea a rămas în urmă. Potrivit acesteia, noile produse sunt folosite tocmai în locuri unde fumatul tradițional nu mai este permis.

„România a luat, cu mai mulți ani în urmă, decizii corecte în privința protejării copiilor şi a nefumătorilor de efectele nocive ale fumatului. Din păcate, industria tutunului s-a adaptat şi a oferit fumătorilor noi produse cu nicotină sau cu alte substanțe toxice, care astăzi sunt folosite tot mai mult în spaţii în care este interzis fumatul.

Efectele acestor produse sunt, însă, cel puţin la fel de nocive şi, de aceea, este absolut necesar să aliniem legislația şi să le menționăm explicit în definiția fumatului, pentru a elimina orice interpretare sau confuzie şi pentru a proteja sănătatea celor care ajung să inhaleze pasiv, involuntar, aceste substanțe”, a spus Ruxandra Cibu Deaconu, potrivit Adevărul.

Ce argumente medicale invocă susținătorii proiectului

Inițiatorii citează poziții ale Organizației Mondiale a Sănătății, care avertizează că aerosolii rezultați din utilizarea țigărilor electronice pot afecta aerul din spațiile închise. Creșterea concentrației de particule fine reprezintă una dintre principalele îngrijorări exprimate de specialiști.

„România e pe locul 1 în Europa la morți evitabile. 9 din 10 cancere pulmonare sunt cauzate de fumat. Iar fumatul este fumat, indiferent de obiectul folosit. Țigările clasice, țigările încălzite sau aburinde (vape-urile), toate sunt nocive. Ani de zile, românii (în special copiii noştri) au fost păcăliţi prin reclame, privilegii şi dispozitive colorate că nu ar fi aşa rele. Dar copiii noştri au dreptul să respire aer curat şi când merg la mall, şi când mănâncă la restaurant, şi când merg cu taxiul şi nu trebuie să fie obligaţi să inhaleze toate aceste chimicale, care rămân în aer ore întregi, pătrund în plămâni, în creier şi în alte organe”, a punctat Diana Stoica.

Societatea Română de Pneumologie și Societatea Română de Cardiologie au transmis că țigările electronice nu pot fi tratate drept variante lipsite de pericole. Medicii menționează posibile efecte asupra adolescenților, dar și creșterea riscurilor cardiovasculare și pulmonare la adulți.

