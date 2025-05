Vasile Blaga: „Nu am înţeles declaraţiile lui Crin Antonescu din ultima săptămână. Poate că şi domnia sa a contribuit la înfrângerea domniei sale”

Senatorul PNL Vasile Blaga a declarat că nu a înţeles ieşirile din ultima vreme ale lui Crin Antonescu, fost lider al PNL şi candidat al PSD-PNL-UDMR la prezidențiale. „Poate că şi domnia sa a contribuit la înfrângerea domniei sale…”, a punctat Blaga.

Vasile Blaga, reproș pentru Crin Antonescu

„Şi eu mi-aş fi dorit mult ca domnul Crin Antonescu să ajungă în finală, dar poporul a vrut altceva şi atunci totdeauna, hai să fim serioşi, alegătorul are dreptate. Totdeauna alegătorul are dreptate, de aceea nici eu nu am înţeles, îmi pare rău să o spun, declaraţiile domnului Antonescu din ultima săptămână, chiar nu le-am înţeles. Chiar dacă este supărat, nu este singurul om care a pierdut în ţara asta.

Ar trebui să îşi recunoască înfrângerea, poate că şi domnia sa a contribuit la domniei sale, cum eu sunt absolut convins că şi domnul George Simion, în ultima săptămână, a făcut tot posibilul să nu iasă preşedinte, adică românii s-au mobilizat şi datorită greşelilor în lanţ făcute de domnul Simion şi poporul l-a şi taxat”, a declarat Vasile Blaga, la

Reacția sa vine după ce Crin Antonescu i-a criticat în termeni duri pe George Simion și Nicușor Dan deopotrivă, deși PNL, partidul din care provine, și-a exprimat susținerea publică pentru Dan.

Vasile Blaga: PNL-ul trebuie reformat

Tot la Digi24, Vasile Blaga a vorbit despre necesitatea ca PNL „profund”. În opinia sa, partidul trebuie să revină la valorile lui și la electoratul de bază, reprezentat de întreprinzători: „Noi nu putem să ne adresăm, cum am făcut-o în ultimii ani, întregului spectru social din țara asta, că nu poți ocupa în întregime, dar trebuie să fim cu adevărat partidul celor care înțeleg ce înseamnă ”prin noi înșine”. De asemenea, trebuie să înțelegem că valori precum familia, credința sunt extrem de importante pentru români”.