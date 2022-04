Vasile Dîncu, discuție cu Dmytro Kuleba: „Am transmis solidaritatea românilor cu poporul ucrainean și susținerea totală și necondiționată a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei”

Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, s-a întâlnit vineri la sediul MApN cu șeful diplomației ucrainene, Dmytro Kuleba, alături de care a discutat despre situația de securitate determinată de războiul declanșat de Federația Rusă asupra Ucrainei și a trecut în revistă ultimele evoluții ale acesteia.

„Am condamnat atrocitățile comise in Bucha și alte orașe ucrainene”, spune Vasile Dîncu (MApN)

„M-am întâlnit, astăzi, la sediul Ministerului Apararii Nationale, cu ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba , aflat in vizită oficială în România. Am discutat despre situația de securitate determinată de războiul declanșat de Federația Rusă asupra Ucrainei în data de 24 februarie și am trecut in revista ultimele evolutii ale acesteia”, a scris ministrul Apărării, vineri, pe Facebook.

Oficialul român a condamnat atrocitățile comise la Bucea și în alte orașe ucrainene.

„Am condamnat atrocitățile comise in Bucha și alte orașe ucrainene și am subliniat importanța ca responsabilii pentru aceste crime de război să fie trași la răspundere în conformitate cu dreptul internațional umanitar. Am transmis solidaritatea românilor cu poporul ucrainean şi susținerea totală şi necondiționată a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, în granițele recunoscute la nivel internațional”, a adăugat Vasile Dîncu.

El l-a asigurat pe ministrul ucrainean al afacerilor externe că sprijinul acordat de România pentru cetățenii ucraineni, unul susținut, va continua.

„Am prezentat ministrului Kuleba eforturile autoritatilor române cu privire la gestionarea management- ului fluxului de refugiati si actiunile umanitare aflate in derulare, un element important fiind operaționalizarea, la Suceava, a hubului umanitar, un centru logistic de stocare și distribuire a ajutoarelor pentru acordarea asistenței umanitare către Ucraina. Sprijinul României pentru cetățenii ucraineni este unul susținut și l-am asigurat pe ministrul Kuleba că acesta va continua”, a conchis Vasile Dîncu.

Cu ocazia vizitei efectuate vineri la București, ministrul ucrainean Dmytro Kuleba s-a întâlnit și , Bogdan Aurescu, dar și .