Situația financiară a Anei Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei, a devenit subiect de discuție publică odată cu publicarea ultimei declarații de avere. Documentul arată venituri modeste, în contrast cu responsabilitățile asumate în administrația locală. În același timp, candidata explică modul în care reușește să se întrețină și de ce nu locuiește în propriul apartament.

Ce venituri declară Ana Ciceală și care este sursa acestora

Conform declarației de avere depuse în noiembrie 2024, Ana Ciceală nu figurează cu niciun loc de muncă activ. Totuși, aceasta beneficiază de o indemnizație anuală de 16.400 de lei din poziția de consilier general al , funcție pe care a ocupat-o în ultimii ani. Pe lângă acest venit, ea a mai menționat în document încasări de 17.799 de lei provenite din chiria unui apartament de puțin peste 49 de metri pătrați, imobil pe care îl deține încă din 2011.

Candidata SENS a trecut și un venit suplimentar de 470 de lei, rezultat din drepturi de autor. Adunate, aceste sume ajung la aproximativ 35.000 de lei pe an, nivel care se traduce prin mai puțin de 3.000 de lei lunar. Informația a atras atenția prin prisma faptului că ea are are și un copil de întreținut, ceea ce ridică întrebări privind sustenabilitatea unui astfel de buget în .

Cum explică Ana Ciceală lipsa unui job și de ce nu locuiește în apartamentul propriu

Întrebată de DeFapt.ro despre contextul și despre faptul că nu stă în apartamentul pe care îl deține, Ana Ciceală a transmis un mesaj detaliat, publicat ca atare de sursa citată. În răspunsul său, ea afirmă:

„1. Locuim într-un apartament închiriat, împreună cu fetița și partenerul meu de viață.

Vă referiți la declarația mea de avere din acest an, însă dacă vă uitați în trecut am depus declarații de avere pentru toți cei 9 ani de când am fost consilier și am candidat.

În ultimii câțiva ani angajamentul meu pentru București prin prisma timpului alocat pentru munca din Consiliu General a fost 100% și da, mă bucur că am fost susținută în acest demers politic solid de către partenerul meu de viață.

Ca orice familie, ne ajutăm reciproc și ne gospodărim bugetele care pot varia ca aport de la an la an.

N-am descurcat cu veniturile partenerului meu, venitul modic din chirii, până de curând indemnizația de consilier.

Ne descurcăm, nici mai bine, nici mai rău – cum se descurcă cea mai mare parte a celor care trăiesc în București și cheltuie o mare parte a veniturilor pe chirie, educația copilului, alte necesități cotidiene și lunare ale costului vieții.

Cunosc cât se poate de direct problemele locuirii în Capitală și la cât au ajuns prețul chiriilor ori al apartamentelor, lipsa locurilor din grădinițele de stat, costurile cu utilitățile, costul accesului la diferite modalități de a petrece timpul liber, mai ales cu copilul.

Pentru ca suntem 3 persoane, cu un copil mic, si am avut nevoie de spatiu in plus. Partenerul meu lucreaza de acasa.”

Mesajul ei subliniază că veniturile partenerului reprezintă principala sursă de echilibru financiar, în timp ce indemnizația și chiria completează bugetul familiei.