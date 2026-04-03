Veste excelentă pentru Călin Georgescu. Poate pleca din România oricând. Ce a decis instanța

Ana Maria
03 apr. 2026, 16:53
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Veste excelentă pentru Călin Georgescu. Ce presupune decizia instanței
  2. De ce este acuzat Călin Georgescu
  3. Ce susțin anchetatorii în rechizitoriu

Veste excelentă pentru Călin Georgescu, a scăpat de controlul judiciar. Tribunalul București a ridicat măsura în dosarul în care este acuzat de promovarea ideologiilor fasciste și legionare.

Tribunalul București a decis ridicarea măsurii controlului judiciar în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, într-un dosar în care este judecat pentru propagandă legionară.

Hotărârea îi oferă acestuia mai multă libertate, inclusiv dreptul de a circula fără restricții.

Veste excelentă pentru Călin Georgescu. Ce presupune decizia instanței

În urma deciziei, Călin Georgescu nu mai este obligat să se prezinte periodic la poliție și nu mai are interdicții de deplasare.

Astfel, el poate părăsi țara, lucru pe care l-a invocat în repetate rânduri, susținând că ar avea nevoie de tratament medical în afara României.

De ce este acuzat Călin Georgescu

Dosarul în care este judecat a fost trimis în instanță de Parchetul General în vara anului 2025. Procurorii îl acuză de promovarea în spațiul public a unor ideologii și figuri istorice asociate cu crime grave.

Concret, acesta este acuzat de promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid, crime de război și infracțiuni împotriva umanității, precum și de susținerea unor idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Ce susțin anchetatorii în rechizitoriu

Potrivit procurorilor, faptele ar fi fost comise pe o perioadă de mai mulți ani, între 2020 și 2025, în cadrul unor intervenții publice, declarații sau postări online.

‘În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța„, susțin procurorii.

Anchetatorii menționează că declarațiile ar fi fost făcute în mod repetat, în mai multe momente distincte, ceea ce a dus la încadrarea faptelor ca formă continuată.

Deși a scăpat de controlul judiciar, procesul nu s-a încheiat. Călin Georgescu rămâne în continuare judecat în acest dosar, iar instanța urmează să analizeze fondul cauzei.

Decizia privind ridicarea măsurii nu influențează verdictul final, ci doar condițiile în care inculpatul este judecat pe durata procesului.

