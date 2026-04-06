Vicepreședintele PSD, Mihai Fifor, lansează un nou atac dur la adresa USR. „Izvor inepuizabil de nenorociri morale"

Adrian A
06 apr. 2026, 10:46
Sursa foto: Facebook / @Mihai Fifor
Cuprins
  1. Rezumat al „nenorocirilor morale”, făcut de Mihai Fifor
  2. Radu Miruță, caz special în analiza lui Fifor
  3. Concluzia…

Într-un nou atac la adresa USR-ului, Mihai Fifor enumeră mai mulți politicieni despre care susține că au fost implicați în controverse publice sau probleme de integritate, printre care Dominic Fritz, Ionuț Moșteanu, Clotilde Armand, dar și foști miniștri ai Sănătății precum Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

Rezumat al „nenorocirilor morale”, făcut de Mihai Fifor

„USR este un izvor inepuizabil de nenorociri morale, al cărui unic principiu de funcționare pare a fi bătrâneasca zicală „hoțul strigă hoții!”. Avem deja patentat un model de comportament, un tipar care se repetă cu o constanță îngrijorătoare.”, își începe deputatul PSD, Mihai Fifor mesajul pentru USR-iști.

„Dominic Fritz – incompatibil. Ionuț Moșteanu – prins cu minciuna. Clotilde Armand – incompatibilitate pentru că și-a acordat bani din proiecte europene gestionate de instituția pe care o conduce, situație confirmată și apoi contestată public cu o aroganță greu de explicat.

Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă – anchete penale și decizii cu prejudicii uriașe, pentru care România este astăzi obligată să plătească peste 700 de milioane de euro. Și acum, cazul care depășește orice limită: Radu Miruță.”, este lista prezentată de PSD-ist.

Radu Miruță, caz special în analiza lui Fifor

„Declarații false, incompatibilitate, venituri care nu apar unde ar trebui să apară și, poate cel mai grav, consecințe directe într-un dosar penal sensibil. Există documente, există traseu procedural, există onorariu încasat. Și există o declarație publică repetată – „nu am făcut expertize, nu am încasat bani” – care se dovedește falsă.
Aici nu mai e loc de nuanțe. Aici vorbim despre minciună în formă continuată. Cu aroganța specifică USR.
Mai mult, comportamentul din dosarul DIICOT ridică o problemă care depășește zona etică și intră direct în zona de responsabilitate publică: tergiversarea unei expertize într-o cauză sensibilă, în condițiile în care instanța avertiza asupra riscului de prescriere. Rezultatul? Întârziere, blocaj, consecințe juridice ireversibile.
Acesta nu este doar un episod personal nefericit. Este un comportament incompatibil cu orice funcție publică – cu atât mai mult cu una aflată în vârful statului.
Iar aici intervine problema majoră. Radu Miruță nu este un simplu parlamentar. Este vicepremier în Guvernul Bolojan. Este ministrul Apărării.
Iar Ministerul Apărării nu este o instituție oarecare. Este una dintre cele mai sensibile structuri ale statului român. Funcționează pe disciplină, pe rigoare, pe încredere.
În interiorul Armatei Române, onoarea nu este un slogan – este o condiție de bază.
Cum poate cere un ministru al Apărării respectarea regulilor, când el însuși le ocolește? Cum poate cere loialitate și disciplină, când propriul său parcurs este marcat de ambiguități și neadevăruri? Cum poate reprezenta România în fața aliaților, când credibilitatea sa este pusă sub semnul întrebării?
Aici nu mai este doar o problemă de imagine. Este o problemă de securitate instituțională. Și, inevitabil, apare întrebarea: dacă aceste lucruri sunt reale – și documentele indică asta – cât timp mai poate rămâne în funcție?”, scrie Mihai Fifor, adăugând că toate astea ar trebui să ducă imediat la demisia sau demiterea ministrului Apărării.

Concluzia…

„USR a construit ani de zile un discurs despre moralitate, despre „oameni noi”, despre standarde mai înalte. Realitatea de astăzi arată însă altceva: practici pe care le condamnau cu vehemență se dovedesc de fapt a fi regula după care se construiesc vârfurile partidului lor.
Diferența? Ipocrizia.
Și, în cazul lui Miruță, această ipocrizie nu mai este doar ridicolă. Este profund periculoasă.
Întrebarea e: USR-iștilor… mai aveți? Sau acesta este, în realitate, standardul vostru moral și etic pentru conducerea României?”, se întreabă vicepreședintele PSD.
