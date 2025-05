Victor Negrescu: „Nu consider că PSD poate forma, în prezent, o alianță cu AUR sau orice fel de coabitare” (VIDEO)

, vicepreședinte al Parlamentului European, a fost întrebat de către jurnaliști dacă va demisiona și dacă ar dori el să preia ședia PSD.

Negrescu a subliniat că trebuie analizate toate rezultatele și să fie prezentate realizările pozitive, în special în contextul comunicării cu cetățenii. A menționat, de asemenea, că votul românilor a transmis un semnal cu privire la necesitatea schimbării modului de guvernare.

În ceea ce privește o posibilă demisie a lui Marcel Ciolacu, Negrescu a subliniat că este esențial să se facă o analiză înainte de a lua orice decizie și a afirmat că Partidul Social Democrat (PSD) „nu poate fi la remorca altui partid”.

Întrebat cine ar trebui să deconteze eșecul din alegeri, el a menționat că se va face o analiză și vor decide astăzi.

„Românii, prin votul lor, poate au transmis un anumit tip de semnal”

Chestionat dacă ar dori să fie președintele PSD, Negrescu a spus:

“Le mulțumesc celora care îmi vehiculează numele, nu am această intenție, am mai fost comunicator interimar. Am ajutat la victoria pe care partidul a avut-o la alegerile parlamentare, dar în prezent nu vorbim despre acest tip de proiect”.

Negrescu a fost întrebat dacă e posibil ca PSD să treacă în opoziție și dacă această variantă ar reprezenta, de fapt, un abandon, având în vedere că vor lăsa în urma lor un deficit atât de mare.

“Eu cred că înainte de orice decizie în ceea ce înseamnă actul de guvernare, trebuie să prezentăm românilor ce am făcut bun, pentru că au fost foarte multe realizări și, pornind de acolo, trebuie să luăm o decizie în echipă.

Mai întâi mă uit la rezultate, sunt rezultate bune, cum sunt și anumite provocări pe care le are guvernul, pe care poate nu le-am prezentat acele lucruri pozitive așa cum trebuie în detaliu, trebuie să facem lucrul acesta. Cu siguranță, nu poate fi luată această decizie doar de o singură persoană, o să fie luată decizie împreună, însă, da, românii prin votul lor poate au transmis un anumit tip de semnal, în ceea ce înseamnă actul de guvernare și nevoia unei schimbări în modul în care se guvernează”.

„Nu consider că PSD poate forma, în prezent, o alianță cu AUR sau orice fel de coabitare”

Întrebat dacă PSD va merge alături de AUR, Victor Negrescu a răspuns:

“În primul rând, Partidul Social Democrat are cea mai mare reprezentare în Parlamentul României și, până acum, cel puțin, orice majoritate s-a făcut în jurul Partidului Social Democrat. PSD nu poate fi la remorca altui partid și cu siguranță, cel puțin eu, nu consider că PSD poate forma, în prezent, o alianță cu AUR sau orice fel de coabitare”.