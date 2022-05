Victor Ponta, după ce Guvernul a dat OUG pe Justiție: Doar nu ați crezut că o să respecte cineva ce s-a votat la referendumul inițiat de Klaus Iohannis

Fostul premier Victor Ponta a remarcat faptul că Guvernul Ciucă emite Ordonanțe de Urgență în domeniul Justiției, încălcând astfel rezultatul referendumului promovat chiar de președintele Klaus Iohannis. În ciuda acestui fapt, mai constată Ponta, niciunul dintre cei care au votat la referendum, dându-i crezare lui Iohannis, nu pare să se simtă acum rușinat sau sfidat.

Reacția fostului prim-ministru vine în contextul în care Guvernul PSD – PNL – UDMR a adoptat o Ordonață de Urgență (OUG) pentru modificarea Codului Penal, după o decizie a Curții Constituționale care a declarat neconstituțională întreruperea termenului de prescripție a răspunderii penale, prevăzută la articolul 155 din Cod.

Ponta, reacție la Ordonanțele pe Justiție date de Guvernul Ciucă

„Eu nu ma simt deloc sfidat – doar nu ati crezut ca o sa respecte cineva ce s-a votat la Referendum / nu am votat la Referendumul initiat de Dl Iohannis “pentru interzicerea ordonantelor de urgenta in domeniul justitiei” pentru ca stiam ca e un populism inaplicabil ; nici nu am crezut macar o secunda ca, atunci cand o sa aiba un “guvern al sau” , Dl Iohannis nu o sa mai dea Ordonante de Urgenta cu nemiluita – in toate domeniile .

Deci – pe mine nu ma mira ca au dat ordonanta de urgenta care o sa faca haosul actual si mai rau decat pana acum ( nimeni nu o sa mai inteleaga ce lege sa aplice si in ce fel – o sa fie dupa “puterile” celor vizati )!

Daca cineva a fost atat de naiv ( nu spun “fraier”) si l-a crezut pe Dl Iohannis atunci cand ii chema la Referendum “sa oprim ordonantele de urgenta in Justitie” atunci sa fie rusinea lui – si sa se simta el sfidat! Dar nu vad pe nimeni nici rusinat , nici sfidat! Asa ca – sanatosi sa fim ! Nu se prescrie la nimeni nimic – asta inseamna “Stat de Drept””, a scris Victor Ponta,

Contextul în care Guvernul Ciucă a adoptat OUG în domeniul Justiției

Amintim că judecătorii Curții Constituționale articolul 155 alin.(1) din Codul penal, potrivit căruia „Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză”.

Aceștia au precizat că Parlamentul încă din 2018 trebuia să înlocuiască sintagma „oricărui act de procedură în cauză” și să stabilească în mod clar condițiile prin care să se poată dispune întreruperea prescripţiei.

Ulterior, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu (PNL), a anunțat că Guvernul care să corecteze situația: „Era important ca această intervenție să se facă până la publicarea deciziei CCR în Monitorul Oficial, care ar fi dus la compromiterea multor anchete”.

Referindu-se la referendumul pe Justiție și rezultatul acestuia, Predoiu a punctat: „Amintesc că a vizat trei chestiuni: materia infracțiunilor, a pedepselor și organizării judiciare”.