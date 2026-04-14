VIDEO: Ce a mai grăit Călin Georgescu. Fostul candidat prezidențial a amestecat iar credința cu colapsul economic și onoarea cu scumpirea energiei

Adrian A
14 apr. 2026, 11:50
Ca la orice apariție publică, Georgescu a venit cu noi învățăminte pentru „supuși”. După ce a ieșit de la Curtea Supremă, unde a decizia privind procesul de tentativă de lovitură de stat a fost amânată, liderul suveranist a avut, inevitabil, de transmis ceva. 

Spectacolul de la Curtea Supremă

Călin Georgescu a amestecat credința cu colapsul economic, scumpirea energiei cu Hristos și Guvernul cu trezirea în conștiință.

„Hristos a înviat! Poporul român a înțeles că această înviere sfântă și frumoasă a mântuitorului nostru Iisus Hristos nu este doar un eveniment epuizat de aceste zile, ci este începutul unui proces continuu de transformare. Semnificația unui nou început este, practic, înțelegerea faptului că adevărata libertate este atunci când alegi doar binele și te opui răului. Învierea înseamnă învierea poporului român și mare renaștere.

Cu un guvern actual fără urmă de demnitate, țara arată ca un univers contracțional: libertatea de exprimare a fost anulată, iar, pe baza acestei consecințe, ni se interzice să spunem că sunt hoți. Însă poporul român, trezit în conștiință, este mai ancorat ca niciodată în valorile conservatoare: națiune, Dumnezeu, patrie, familie, onoare.”, a declarat Georgescu în uralele fanilor.

Iar apoi a trecut la economie. Mai un adevăr spus pe jumătate, mai o minciună, că tot nu îl contrazice nimeni.

Cele 6 puncte ale lui Georgescu

„România s-a împrumutat de la Comisia Europeană cu 16,8 miliarde de euro, cu dobândă de 3% pe 30 de ani, prin programul SAFE pentru proiecte militare. Vrem să știm care este transferul de tehnologie către România, care este avantajul industriei românești și scopul principal.

PNRR: s-au pierdut enorm de mulți bani pentru că actualul guvern a schimbat jaloanele și nu a respectat obligația consultării Parlamentului. Cine răspunde?

Energia: guvernul a închis toate liniile de cărbune fără alternative, deși toate minele din țară ar trebui deschise. Energia este de cinci ori mai scumpă, industria este în colaps, iar sunt zone întregi fără apă și căldură. Cine răspunde?

Mercosur: a fost ratificat un acord internațional al Comisiei Europene fără acordul Ministerului Agriculturii. Este un acord care distruge agricultura românească și, pe baza consecințelor, afectează sănătatea cetățenilor români. Cine răspunde?

Multinaționalele din România pleacă din țară anual cu cel puțin trei bugete ale României. Cine răspunde?

Tot ce am susținut s-a adeverit. Mai adaug ceva: din cauza incompetenței totale a actualului guvern, va fi o criză teribilă de gaze, petrol și alimente. La aceasta se adaugă economia României, care va intra în colaps total. Cine răspunde?

Este un guvern de „găini speriate” care scurmă în țărână, încercând să ne demonstreze că pot zbura. Să știți că viitorul nostru economic nu este o destinație, ci o eroare gravă pe care o vom plăti cu toții dacă nu ne trezim acum.”, a spus Georgescu.

Citește și...
George Simion îi răspunde lui Peter Magyar. Șeful AUR, ironii pentru noul lider de la Budapesta
Politică
George Simion îi răspunde lui Peter Magyar. Șeful AUR, ironii pentru noul lider de la Budapesta
Parchetul European anchetează „Schema microbuzul”. Investigația ar putea ajunge până la Ilie Bolojan
Politică
Parchetul European anchetează „Schema microbuzul”. Investigația ar putea ajunge până la Ilie Bolojan
Primul contact oficial între București noua putere de la Budapesta. Oana Țoiu a sunat-o pe viitoarea ministră de Externe maghiară
Politică
Primul contact oficial între București noua putere de la Budapesta. Oana Țoiu a sunat-o pe viitoarea ministră de Externe maghiară
Reacția lui Tanczos Barna după ce Viktor Orban, susținut de UDMR, a luat bătaie în alegeri
Politică
Reacția lui Tanczos Barna după ce Viktor Orban, susținut de UDMR, a luat bătaie în alegeri
Traian Băsescu, reacție după ce Viktor Orban a fost învins în alegeri. „Trump va pleca, America rămâne!”
Politică
Traian Băsescu, reacție după ce Viktor Orban a fost învins în alegeri. „Trump va pleca, America rămâne!”
Gigi Becali îl desființează pe George Simion: Nu poți să lași țara la un asemenea om. E exact caracterizarea dracilor, iese un demon
Politică
Gigi Becali îl desființează pe George Simion: Nu poți să lași țara la un asemenea om. E exact caracterizarea dracilor, iese un demon
George Simion, reacție confuză după eșecul lui Viktor Orbán în Ungaria: „Cum va arăta viitorul?”
Politică
George Simion, reacție confuză după eșecul lui Viktor Orbán în Ungaria: „Cum va arăta viitorul?”
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Péter Magyar pentru victoria categorică obținută în Ungaria. Ce mesaj i-a transmis
Politică
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Péter Magyar pentru victoria categorică obținută în Ungaria. Ce mesaj i-a transmis
Reacția lui Kelemen Hunor după ce l-a susținut pe Viktor Orban în alegeri și acesta a pierdut lamentabil
Politică
Reacția lui Kelemen Hunor după ce l-a susținut pe Viktor Orban în alegeri și acesta a pierdut lamentabil
Un deputat AUR a murit în prima zi de Paște. Simion: „Vom fi mai săraci fără el” (FOTO)
Politică
Un deputat AUR a murit în prima zi de Paște. Simion: „Vom fi mai săraci fără el” (FOTO)
Ultima oră
12:55 - Au dat lovitura. Produsul chinezesc care se vinde ca pâinea caldă după ce a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu
12:52 - Europa, în pragul unui „lockdown energetic”. Avertisment sumbru al unui expert în energie. „O să stăm în carantină ca în pandemie”
12:48 - Franța: Putin „și-a pierdut calul troian în UE” după înfrângerea lui Viktor Orbán
12:35 - Cristina Cioran, prima vizită la închisoare, la tatăl copiilor ei: „Eu una da, am iertat tot”
12:29 - Atac armat într-un liceu din sud-estul Turciei. Cel puțin 16 răniți după ce un adolescent a deschis focul și s-a sinucis (VIDEO)
12:21 - Greva piloților continuă. Zeci de mii de pasageri, afectați. Unde au fost anulate sute de zboruri
12:06 - Sondaj: Cum văd românii războiul din Iran și acceptul ca avioanele de realimentare ale SUA să folosească bazele României
12:04 - Idei delicioase după Paște. Cum transformi resturile de la masă în rețete noi și rapide
12:01 - Marțea Albă: Ce semnificație are și ce tradiții trebuie să respectăm în a treia zi de Paște
11:33 - Descindere la o vilă din Timișoara. Momentul în care un clan este evacuat chiar de primarul Dominic Fritz (VIDEO)