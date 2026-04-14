VIDEO: Ce a mai grăit Călin Georgescu. Fostul candidat prezidențial a amestecat iar credința cu colapsul economic și onoarea cu scumpirea energiei

Ca la orice apariție publică, Georgescu a venit cu noi învățăminte pentru „supuși”. După ce a ieșit de la Curtea Supremă, unde a decizia privind procesul de tentativă de lovitură de stat a fost amânată, liderul suveranist a avut, inevitabil, de transmis ceva.

Spectacolul de la Curtea Supremă

Călin Georgescu a amestecat credința cu colapsul economic, scumpirea energiei cu Hristos și Guvernul cu trezirea în conștiință.

„Hristos a înviat! Poporul român a înțeles că această înviere sfântă și frumoasă a mântuitorului nostru Iisus Hristos nu este doar un eveniment epuizat de aceste zile, ci este începutul unui proces continuu de transformare. Semnificația unui nou început este, practic, înțelegerea faptului că adevărata libertate este atunci când alegi doar binele și te opui răului. Învierea înseamnă învierea poporului român și mare renaștere.

Cu un guvern actual fără urmă de demnitate, țara arată ca un univers contracțional: libertatea de exprimare a fost anulată, iar, pe baza acestei consecințe, ni se interzice să spunem că sunt hoți. Însă poporul român, trezit în conștiință, este mai ancorat ca niciodată în valorile conservatoare: națiune, Dumnezeu, patrie, familie, onoare.”, a declarat .

Iar apoi a trecut la economie. Mai un adevăr spus pe jumătate, mai o minciună, că tot nu îl contrazice nimeni.

Cele 6 puncte ale lui Georgescu

„România s-a împrumutat de la Comisia Europeană cu 16,8 miliarde de euro, cu dobândă de 3% pe 30 de ani, prin programul SAFE pentru proiecte militare. Vrem să știm care este transferul de tehnologie către România, care este avantajul industriei românești și scopul principal.

PNRR: s-au pierdut enorm de mulți bani pentru că actualul guvern a schimbat jaloanele și nu a respectat obligația consultării Parlamentului. Cine răspunde?

Energia: guvernul a închis toate liniile de cărbune fără alternative, deși toate minele din țară ar trebui deschise. Energia este de cinci ori mai scumpă, industria este în colaps, iar sunt zone întregi fără apă și căldură. Cine răspunde?

Mercosur: a fost ratificat un acord internațional al Comisiei Europene fără acordul . Este un acord care distruge agricultura românească și, pe baza consecințelor, afectează sănătatea cetățenilor români. Cine răspunde?

Multinaționalele din România pleacă din țară anual cu cel puțin trei bugete ale României. Cine răspunde?

Tot ce am susținut s-a adeverit. Mai adaug ceva: din cauza incompetenței totale a actualului guvern, va fi o criză teribilă de gaze, petrol și alimente. La aceasta se adaugă economia României, care va intra în colaps total. Cine răspunde?

Este un guvern de „găini speriate” care scurmă în țărână, încercând să ne demonstreze că pot zbura. Să știți că viitorul nostru economic nu este o destinație, ci o eroare gravă pe care o vom plăti cu toții dacă nu ne trezim acum.”, a spus Georgescu.