(VIDEO) Emmanuel Macron, discurs în limba română, cu prilejul vizitei în Republica Moldova: „Puteți conta pe sprijinul nostru și respectul Europei”

Emmanuel Macron, președintele Franței, a fost prezent la Chișinău, alături de alți lideri europeni, cu ocazia

Evenimentul a avut loc miercuri și pe lângă Macron, în Republica Moldova s-au prezentat și Donald Tusk, premierul Poloniei, și cancelarul german Friedrich Merz. a susținut , în care și-a exprimat respectul și susținerea Europei pentru Republica Moldova și parcursul său european.

Emmanuel Macron: „Poporul francez admiră lupta voastră pentru democrație și justiție”

Macron: „Împreună vom scrie un nou capitol din istoria Moldovei și a Europei”

Președintele francez și-a exprimat susținerea față de Republica Moldova, la 34 de ani de când Republica Moldova s-a desprins de imperiul sovietic și a devenit stat suveran, liber și independent.

„Bună seara, Chișinău! Bună seara, dragi prieteni moldoveni! Sunt foarte fericit să fiu în această seară, cu Friedrich Merz și Donald Tusk, alături de Maia Sandu și de voi toți, împreună, pentru a sărbători ziua națională a Republicii Moldova. Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău. Am venit să vă transmit mesajul de prietenie din partea poporului francez, care admiră lupta voastră pentru democrație și justiție. Republica Moldova se poate mândri de drumul parcurs de la independență încoace și poate avea încredere în destinul și viitorul său european”, a declarat Emmanuel Macron.

Macron: „Împreună vom scrie un nou capitol din istoria Moldovei și a Europei”

De asemenea, Emmanuel Macron a mărturisit moldovenilor că ei deja fac parte „din familia europeană” și a precizat că poporul francez este alături de președinta Maia Sandu.

„Faceți parte deja din familia europeană și puteți conta pe sprijinul nostru și respectul Europei. Europa înseamnă unitate în diversitate, respectul tuturor identităților și culturilor. Este un proiect de pace, un parteneriat inedit și de solidaritate între țări egale, în slujba tuturor cetățenilor.

Împreună vom scrie un nou capitol din istoria Moldovei și a Europei. Din acest motiv, suntem astăzi alături de voi și alături de președinta Maia Sandu, care luptă din prima zi, cu mult curaj, pentru o Moldovă independentă, puternică, democratică și ancorată în Europa. Trăiască Republica Moldova! Trăiască Europa! Trăiască Moldova în Europa! Trăiască Moldova independentă! Trăiască Europa unită!”, a mai spus Macron.