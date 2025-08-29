B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » (VIDEO) Emmanuel Macron, discurs în limba română, cu prilejul vizitei în Republica Moldova: „Puteți conta pe sprijinul nostru și respectul Europei”

(VIDEO) Emmanuel Macron, discurs în limba română, cu prilejul vizitei în Republica Moldova: „Puteți conta pe sprijinul nostru și respectul Europei”

Elena Boruz
29 aug. 2025, 10:27
(VIDEO) Emmanuel Macron, discurs în limba română, cu prilejul vizitei în Republica Moldova: „Puteți conta pe sprijinul nostru și respectul Europei”
Sursa foto: Captură video/ Facebook Maia Sandu

Emmanuel Macron, președintele Franței, a fost prezent la Chișinău, alături de alți lideri europeni, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

Evenimentul a avut loc miercuri și pe lângă Macron, în Republica Moldova s-au prezentat și Donald Tusk, premierul Poloniei, și cancelarul german Friedrich Merz. Macron a susținut un discurs în limba română, în care și-a exprimat respectul și susținerea Europei pentru Republica Moldova și parcursul său european.

Cuprins:

  • Emmanuel Macron: „Poporul francez admiră lupta voastră pentru democrație și justiție”
  • Macron: „Împreună vom scrie un nou capitol din istoria Moldovei și a Europei”

Emmanuel Macron: „Poporul francez admiră lupta voastră pentru democrație și justiție”

Președintele francez și-a exprimat susținerea față de Republica Moldova, la 34 de ani de când Republica Moldova s-a desprins de imperiul sovietic și a devenit stat suveran, liber și independent.

„Bună seara, Chișinău! Bună seara, dragi prieteni moldoveni! Sunt foarte fericit să fiu în această seară, cu Friedrich Merz și Donald Tusk, alături de Maia Sandu și de voi toți, împreună, pentru a sărbători ziua națională a Republicii Moldova. Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău. Am venit să vă transmit mesajul de prietenie din partea poporului francez, care admiră lupta voastră pentru democrație și justiție. Republica Moldova se poate mândri de drumul parcurs de la independență încoace și poate avea încredere în destinul și viitorul său european”, a declarat Emmanuel Macron.

Macron: „Împreună vom scrie un nou capitol din istoria Moldovei și a Europei”

De asemenea, Emmanuel Macron a mărturisit moldovenilor că ei deja fac parte „din familia europeană” și a precizat că poporul francez este alături de președinta Maia Sandu.

„Faceți parte deja din familia europeană și puteți conta pe sprijinul nostru și respectul Europei. Europa înseamnă unitate în diversitate, respectul tuturor identităților și culturilor. Este un proiect de pace, un parteneriat inedit și de solidaritate între țări egale, în slujba tuturor cetățenilor.

Împreună vom scrie un nou capitol din istoria Moldovei și a Europei. Din acest motiv, suntem astăzi alături de voi și alături de președinta Maia Sandu, care luptă din prima zi, cu mult curaj, pentru o Moldovă independentă, puternică, democratică și ancorată în Europa. Trăiască Republica Moldova! Trăiască Europa! Trăiască Moldova în Europa! Trăiască Moldova independentă! Trăiască Europa unită!”, a mai spus Macron.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Criză politică într-o importantă țară asiatică. Premierul a fost demis de Curtea Constituțională
Externe
Criză politică într-o importantă țară asiatică. Premierul a fost demis de Curtea Constituțională
Gaza: 71 de palestinieni uciși, după intensificarea bombardamentelor
Externe
Gaza: 71 de palestinieni uciși, după intensificarea bombardamentelor
Acuzații de corupție la vârful Coreei de Sud. Fosta primă-doamnă, acuzată pentru luare de mită
Externe
Acuzații de corupție la vârful Coreei de Sud. Fosta primă-doamnă, acuzată pentru luare de mită
Start în campania electorală din Moldova. Alegeri parlamentare pentru aderarea la UE
Externe
Start în campania electorală din Moldova. Alegeri parlamentare pentru aderarea la UE
Focar de Salmonella în SUA. Aproape 100 de persoane s-au îmbolnăvit
Externe
Focar de Salmonella în SUA. Aproape 100 de persoane s-au îmbolnăvit
Miniștrii apărării și de externe din UE se reunesc la finalul săptămânii. Conflictele din Ucraina și Gaza pe lista discuțiilor
Externe
Miniștrii apărării și de externe din UE se reunesc la finalul săptămânii. Conflictele din Ucraina și Gaza pe lista discuțiilor
Avion de vânătoare, prăbușit. Pilotul nu a reușit să se catapulteze
Externe
Avion de vânătoare, prăbușit. Pilotul nu a reușit să se catapulteze
Președintele Venezuelei spune că țara sa este pregătită să-și apere suveranitatea
Externe
Președintele Venezuelei spune că țara sa este pregătită să-și apere suveranitatea
Trump, după atacul rusesc asupra Ucrainei: „Poate niciuna dintre părţile din conflict nu este pregătită să pună capăt războiului”
Externe
Trump, după atacul rusesc asupra Ucrainei: „Poate niciuna dintre părţile din conflict nu este pregătită să pună capăt războiului”
Cristian Diaconescu susține că România va avea linii roșii în negocierile de pace Ucraina-Rusia: „Interesele noastre au fost susținute la Washington”
Externe
Cristian Diaconescu susține că România va avea linii roșii în negocierile de pace Ucraina-Rusia: „Interesele noastre au fost susținute la Washington”
Ultima oră
14:03 - Ana Maria Barnoschi a părăsit Kanal D după 14 ani de colaborare. Pe ce drum vrea să o apuce vedeta de televiziune
13:54 - Schimbare în divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Asul din mânecă cu care se laudă fostul campion
13:51 - Șofer de Bolt, bătut de un pasager. Care ar fi fost motivul
13:33 - De la o simplă răceală la tulburări neurologice. Despre ce este vorba
13:27 - Criză politică într-o importantă țară asiatică. Premierul a fost demis de Curtea Constituțională
13:10 - Un tânăr a spart un magazin de telefoane și s-a lăudat pe internet. Ce a urmat
13:04 - Semne de dezgheț în Familia Regală a Marii Britanii. Prințul Harry revine la Londra pe 8 septembrie
13:03 - Teo de la „Insula Iubirii” sare în apărarea Ellei, după ce concurenta a fost asaltată de critici. Ce a declarat ispita
12:37 - Gaza: 71 de palestinieni uciși, după intensificarea bombardamentelor
12:28 - Acuzații de corupție la vârful Coreei de Sud. Fosta primă-doamnă, acuzată pentru luare de mită