Kelemen Hunor, în campanie cu Viktor Orban la Debrețin. Premierul maghiar a zis despre liderul UDMR că e „șeful ardelenilor" (VIDEO, FOTO)

Kelemen Hunor, în campanie cu Viktor Orban la Debrețin. Premierul maghiar a zis despre liderul UDMR că e „șeful ardelenilor” (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
10 apr. 2026, 22:58
Kelemen Hunor, în campanie cu Viktor Orban la Debrețin. Premierul maghiar a zis despre liderul UDMR că e „șeful ardelenilor” (VIDEO, FOTO)
Premierul Ungariei, Viktor Orban, și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Imagine de arhivă. Sursa foto: Inquam Photos / Raul Stef
Cuprins
  1. Kelemen Hunor, discurs pentru Viktor Orban
  2. Ce a spus Kelemen Hunor despre susținerea pentru Viktor Orban

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a participat la un miting electoral al premierului ungar Viktor Orban în orașul Debrețin, aflat aproape de granița cu România. De altfel, UDMR face în Transilvania o campanie intensă partidului Fidesz al lui Orban.

Kelemen Hunor, discurs pentru Viktor Orban

Kelemen Hunor a urcat pe scena din Debrețin și a susținut un discurs în favoarea lui Viktor Orban și a Fidesz, în vreme ce Orban l-a numit pe Kelemen „șeful ardelenilor”, informează publicația Transtelex.

Duminică au loc alegeri legislative în Ungaria și, pentru prima oară după mulți ani, Viktor Orban are un rival puternic în persoana lui Peter Magyar. Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, e cotat cu prima șansă în majoritatea sondajelor de opinie.

Cu toate acestea, UDMR continuă să-i facă o campanie intensă lui Viktor Orban și există și un motiv. Presa română și maghiară independentă au relatat în ultimii ani despre fondurile uriașe pe care UDMR le-a primit de la Guvernul maghiar condus de Orban.

Potrivit Transtelex, UDMR folosește multiple mijloace pentru a strânge voturile maghiarilor cu dublă cetățenie, inclusiv poștași care conving votanții, oameni duși cu autobuzele și liste de vot.

Ce a spus Kelemen Hunor despre susținerea pentru Viktor Orban

„Eu am mai spus o dată, de două ori, de trei ori, nu știu de câte ori public, că îl susțin pe Orban.

Când ne uităm la ce se întâmplă în Ungaria și care sunt ofertele, din punctul meu de vedere, este varianta mai bună să meargă Orban mai departe, așa consider eu, după tot ce am văzut în acești ani, pe de-o parte, poziția lui Orban față de minoritățile maghiare care trăiesc dincolo de granițele Ungariei, o politică națională coerentă și responsabilă, pe de altă parte, din partea Opoziției sau din partea lui (Peter) Magyar, fiindcă Opoziția nu este doar el, acolo mai sunt vreo două partide de Opoziție mai mici, este adevărat, încă nu a oferit, nu a propus nimic care să ne convingă că ar fi un lider mai bun”, declara, în februarie, Kelemen Hunor.

Acesta a mai afirmat atunci că, din sondajele pe care le-au făcut, aproape 91 – 92% dintre maghiarii din Transilvania care vor vota vor alege partidul lui Viktor Orban.

