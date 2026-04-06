Virgil Popescu avertizează asupra unei posibile rupturi în Coaliție. Potrivit acestuia, social-democrații s-ar îndepărta tot mai mult de PNL, nemulțumiți de pentru funcția de premier.

În același timp, europarlamentarul transmite clar că PNL nu va accepta ca PSD să intervină și să schimbe propunerea de prim-ministru.

Ce spune Virgil Popescu despre apropierea PSD de punctul fără întoarcere

Tensiunile din par să se apropie de un punct critic. Semnalele venite dinspre PSD ridică tot mai multe semne de întrebare în privința continuării colaborării cu PNL. În acest context, Virgil Popescu atrage atenția că direcția în care merg social-democrații ar putea duce la o ruptură ireversibilă.

„Eu observ că, din declarații în declarații, Partidul Social-Democrat merge spre ideea în care clar nu se mai întoarce, nu se mai poate întoarce. Adică mi se pare că este foarte aproape, dacă nu chiar a depășit linia de neîntoarcere în Coaliție, în acest fel. Și atunci mă întreb ce vor face în 20 aprilie.”, a declarat europarlamentarul într-un interviu pentru Terra Sat, potrivit unei postări pe .

Ce se întâmplă în PSD și de ce resping liberalii ideea schimbării premierului

Virgil Popescu a vorbit despre consultările interne din PSD și despre întâlnirile lui cu filialele din țară. El a subliniat că procesul nu este încă încheiat.

„Am înțeles că mai sunt de consultat două regionale, cele din Nord-Vest, și le vor consulta după Paște. Avem o perioadă, să zicem, de respiro în consultări în cele două săptămâni, săptămâna până la Paște. Dar ce vor face după aceea? Eu văd clar că se îndreaptă că ei nu mai vor Bolojan. Dar nu-și pun problema că niciun liberal, indiferent dacă îl iubește sau nu îl iubește pe Ilie Bolojan, nu va accepta ca Partidul Social Democrat să-i schimbe premierul și eventual și președintele.”, a mai precizat europarlamentarul.