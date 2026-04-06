Virgil Popescu: „Niciun liberal, indiferent dacă îl iubește sau nu îl iubește pe Ilie Bolojan, nu va accepta ca PSD să-i schimbe premierul" (VIDEO)

Ana Beatrice
06 apr. 2026, 13:19
Sursă Foto: Facebook - Virgil Popescu
Cuprins
  1. Ce spune Virgil Popescu despre apropierea PSD de punctul fără întoarcere
  2. Ce se întâmplă în PSD și de ce resping liberalii ideea schimbării premierului

Virgil Popescu avertizează asupra unei posibile rupturi în Coaliție. Potrivit acestuia, social-democrații s-ar îndepărta tot mai mult de PNL, nemulțumiți de varianta Bolojan pentru funcția de premier.

În același timp, europarlamentarul transmite clar că PNL nu va accepta ca PSD să intervină și să schimbe propunerea de prim-ministru.

Ce spune Virgil Popescu despre apropierea PSD de punctul fără întoarcere

Tensiunile din Coaliția de guvernare par să se apropie de un punct critic. Semnalele venite dinspre PSD ridică tot mai multe semne de întrebare în privința continuării colaborării cu PNL. În acest context, Virgil Popescu atrage atenția că direcția în care merg social-democrații ar putea duce la o ruptură ireversibilă.

„Eu observ că, din declarații în declarații, Partidul Social-Democrat merge spre ideea în care clar nu se mai întoarce, nu se mai poate întoarce. Adică mi se pare că este foarte aproape, dacă nu chiar a depășit linia de neîntoarcere în Coaliție, în acest fel. Și atunci mă întreb ce vor face în 20 aprilie.”, a declarat europarlamentarul într-un interviu pentru Terra Sat, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

Ce se întâmplă în PSD și de ce resping liberalii ideea schimbării premierului

Virgil Popescu a vorbit despre consultările interne din PSD și despre întâlnirile lui Sorin Grindeanu cu filialele din țară. El a subliniat că procesul nu este încă încheiat.

„Am înțeles că mai sunt de consultat două regionale, cele din Nord-Vest, și le vor consulta după Paște. Avem o perioadă, să zicem, de respiro în consultări în cele două săptămâni, săptămâna până la Paște. Dar ce vor face după aceea? Eu văd clar că se îndreaptă că ei nu mai vor Bolojan. Dar nu-și pun problema că niciun liberal, indiferent dacă îl iubește sau nu îl iubește pe Ilie Bolojan, nu va accepta ca Partidul Social Democrat să-i schimbe premierul și eventual și președintele.”, a mai precizat europarlamentarul.

Citește și...
Studiu îngrijorător pentru sistemul de Sănătate. Majoritatea medicilor rezidenți vor să plece din țară
Politică
Studiu îngrijorător pentru sistemul de Sănătate. Majoritatea medicilor rezidenți vor să plece din țară
Surse: PSD vrea să-l înlăture pe Bolojan cu orice preț din fruntea Guvernului. La ce este dispus să renunțe Grindeanu
Politică
Surse: PSD vrea să-l înlăture pe Bolojan cu orice preț din fruntea Guvernului. La ce este dispus să renunțe Grindeanu
Noi detalii despre starea sănătății lui Mircea Lucescu. Anunț oficial al Spitalului Universitar
Politică
Noi detalii despre starea sănătății lui Mircea Lucescu. Anunț oficial al Spitalului Universitar
Iranul îi trimite la plimbare pe negociatorii americani. Teheranul refuză discuțiile sub presiunea ultimatumurilor lui Trump
Externe
Iranul îi trimite la plimbare pe negociatorii americani. Teheranul refuză discuțiile sub presiunea ultimatumurilor lui Trump
Cum ar putea interveni România în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării explică scenariile. Există riscuri pentru securitatea României?
Politică
Cum ar putea interveni România în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării explică scenariile. Există riscuri pentru securitatea României?
Ședință de criză la Cotroceni. Ilie Bolojan, împreună cu miniştrii Energiei şi Transporturilor convocați de președintele Nicușor Dan
Politică
Ședință de criză la Cotroceni. Ilie Bolojan, împreună cu miniştrii Energiei şi Transporturilor convocați de președintele Nicușor Dan
Surse: După ce s-a aflat că Trump nu va veni în România, este posibil ca nici Nicușor Dan să nu mai meargă în SUA. De ce s-ar putea anula vizita
Politică
Surse: După ce s-a aflat că Trump nu va veni în România, este posibil ca nici Nicușor Dan să nu mai meargă în SUA. De ce s-ar putea anula vizita
Rușii ar vrea să bombardeze porturile românești. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Rusiei cere bombardarea porturilor din România și Bulgaria
Politică
Rușii ar vrea să bombardeze porturile românești. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Rusiei cere bombardarea porturilor din România și Bulgaria
BREAKING NEWS: Donald Trump nu vine la București, la Summitul B9. Îl trimite pe Marco Rubio în România
Politică
BREAKING NEWS: Donald Trump nu vine la București, la Summitul B9. Îl trimite pe Marco Rubio în România
Daniel Băluță, întrevedere cu Paolo Zampolli, trimisul special al SUA. Primarul Sectorului 4 pregătește proiecte importante pentru Capitală
Politică
Daniel Băluță, întrevedere cu Paolo Zampolli, trimisul special al SUA. Primarul Sectorului 4 pregătește proiecte importante pentru Capitală
