Vizita ministrului Finanțelor în SUA: România își întărește parteneriatul financiar cu principalele bănci de pe Wall Street

România își consolidează relațiile cu marii jucători de pe piețele internaționale, prin vizita oficială a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, la Washington D.C. Oficialul a avut întâlniri cu Bank of America, Citibank, Goldman Sachs și JP Morgan, instituții-cheie în accesul țării noastre la finanțări externe.

Nazare a arătat că un obiectiv strategic pentru România este consolidarea parteneriatului financiar cu Statele Unite, subliniind sprijinul constant al acestor instituții pentru tranzacționarea titlurilor de stat, diversificarea bazei investiționale și promovarea țării în fața investitorilor globali.

Ministrul a reamintit că în 2025 România a beneficiat de un împrumut sindicalizat de 1 miliard de euro cu sprijinul Bank of America și de plasamente private în valoare de 800 milioane de euro administrate de Goldman Sachs. Aceste finanțări fac parte din planul extern al Guvernului, în valoare de 17 miliarde de euro.

Citibank și JP Morgan au avut un rol cheie în dezvoltarea pieței secundare interne a titlurilor de stat și în creșterea vizibilității României pe piețele externe.

Alexandru Nazare a precizat că discuțiile din SUA au ca scop atragerea de investiții pe termen lung și identificarea de noi căi de finanțare.