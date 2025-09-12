B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Vizita ministrului Finanțelor în SUA: România își întărește parteneriatul financiar cu principalele bănci de pe Wall Street

Vizita ministrului Finanțelor în SUA: România își întărește parteneriatul financiar cu principalele bănci de pe Wall Street

B1.ro
12 sept. 2025, 13:52
Vizita ministrului Finanțelor în SUA: România își întărește parteneriatul financiar cu principalele bănci de pe Wall Street
Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook

România își consolidează relațiile cu marii jucători de pe piețele internaționale, prin vizita oficială a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, la Washington D.C. Oficialul a avut întâlniri cu Bank of America, Citibank, Goldman Sachs și JP Morgan, instituții-cheie în accesul țării noastre la finanțări externe.

Nazare a arătat că un obiectiv strategic pentru România este consolidarea parteneriatului financiar cu Statele Unite, subliniind sprijinul constant al acestor instituții pentru tranzacționarea titlurilor de stat, diversificarea bazei investiționale și promovarea țării în fața investitorilor globali.

Ministrul a reamintit că în 2025 România a beneficiat de un împrumut sindicalizat de 1 miliard de euro cu sprijinul Bank of America și de plasamente private în valoare de 800 milioane de euro administrate de Goldman Sachs. Aceste finanțări fac parte din planul extern al Guvernului, în valoare de 17 miliarde de euro.

Citibank și JP Morgan au avut un rol cheie în dezvoltarea pieței secundare interne a titlurilor de stat și în creșterea vizibilității României pe piețele externe.

Alexandru Nazare a precizat că discuțiile din SUA au ca scop atragerea de investiții pe termen lung și identificarea de noi căi de finanțare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alexandru Muraru (PNL) despre pensiile magistraților: O reformă echilibrată e în favoarea justiției. Guvernul corectează asimetriile și asigură sustenabilitatea statului
Politică
Alexandru Muraru (PNL) despre pensiile magistraților: O reformă echilibrată e în favoarea justiției. Guvernul corectează asimetriile și asigură sustenabilitatea statului
O femeie a vrut să intre în Parlament cu 6 cuțite. Era o invitată a AUR. Reacția partidului
Politică
O femeie a vrut să intre în Parlament cu 6 cuțite. Era o invitată a AUR. Reacția partidului
Alexandru Nazare, vizită la Washington: „Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani”
Politică
Alexandru Nazare, vizită la Washington: „Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani”
Albania are un „ministru” AI pentru achiziții publice. În România, ION a dispărut din peisaj
Politică
Albania are un „ministru” AI pentru achiziții publice. În România, ION a dispărut din peisaj
Simion, mesaj controversat: „Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București …”
Politică
Simion, mesaj controversat: „Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București …”
Nicușor Dan, detalii despre vizita sa în SUA: „Asta înseamnă diplomație”
Politică
Nicușor Dan, detalii despre vizita sa în SUA: „Asta înseamnă diplomație”
Nicușor Dan: Dacă Ucraina cedează, România ar fi vecină cu Rusia
Politică
Nicușor Dan: Dacă Ucraina cedează, România ar fi vecină cu Rusia
Ministrul Muncii: „Vom face un program, în favoarea tinerilor, pentru accesul la primul loc de muncă, în doi pași
Politică
Ministrul Muncii: „Vom face un program, în favoarea tinerilor, pentru accesul la primul loc de muncă, în doi pași
Ce spune Nicușor Dan despre lupta anticorupție și cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora ar ține partea magistraților: „Asta a fost discuția” (VIDEO)
Politică
Ce spune Nicușor Dan despre lupta anticorupție și cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora ar ține partea magistraților: „Asta a fost discuția” (VIDEO)
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat pe cine susține la Primăria Capitalei: “Evident că îmi doresc o continuitate” (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat pe cine susține la Primăria Capitalei: “Evident că îmi doresc o continuitate” (VIDEO)
Ultima oră
16:34 - Vica Blochina s-a reinventat! Showbizul l-a lăsat, acum e psihonumerolog certificat
16:01 - Maria Popovici, despre divorțul de Mincu: A fost decizia lui. Despărțirea e ca un doliu. În prima lună te tăvălești
15:53 - Suspectul care l-ar fi împușcat pe Charlie Kirk a fost prins. Anunțul făcut de Donald Trump
15:49 - Țara unde acum s-a sărbătorit Revelionul. Oamenii tocmai au intrat în 2018
15:49 - Newsweek: Prima actriță română care a apărut goală în film. La 31 de ani, pleacă în SUA. Moare anonimă
15:36 - Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr, decorat de președintele Poloniei: „Relația cu Polonia a ocupat un loc important în mandatul meu”
15:10 - Parisul, cel mai bun oraș european de locuit. Bucureștiul? Între aspirații și realitate
15:08 - Obiceiuri zilnice care te îmbătrânesc. Află cum îți poți proteja pielea
14:56 - Raluca Bădulescu reacționează, după ce Alina Pușcău a făcut-o ipocrită: „Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are proprietatea termenului”
14:52 - Rică Răducanu spune că nu mai avem fotbaliști: „Mircea Lucescu s-a băgat săracul să ajute și acum lumea îl înjură”