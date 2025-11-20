B1 Inregistrari!
Viziunea lui Ciprian Ciucu – proiect de revitalizare pentru Calea Victoriei din București

Viziunea lui Ciprian Ciucu – proiect de revitalizare pentru Calea Victoriei din București

20 nov. 2025, 15:11
Sursa foto: Captura video

Trafic rutier mai redus și consolidare anti-seismică sunt principalele propuneri ale lui Ciprian Ciucu pentru Calea Victoriei, una dintre cele mai importante artere ale Capitalei, apreciată pentru clădirile sale istorice, activitatea culturală intensă și oportunitățile de petrecere a timpului liber.

„Calea Victoriei poate să fie reconfigurată pentru a domoli traficul și pentru a încuraja viața de aici, care este efervescentă, plină de oameni tineri, oameni activi”, a spus Ciprian Ciucu în cadrul turului său prin București în vederea alegerilor din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.

Candidatul Ciprian Ciucu a spus că circulația rutieră trebuie să continue pe Calea Victoriei, dar la un nivel mai redus, iar spațiul pietonal trebuie extins în beneficiul bucureștenilor.

La fel ca și în privința Bulevardului Magheru, primarul Ciprian Ciucu susține că regenerarea urbană pe Calea Victoriei trebuie să includă investiții anti-seismice. „Vorbim de o zonă care are și foarte multe clădiri cu risc seismic. Aceasta o să fie o prioritate întotdeauna – să gândim un proiect astfel încât să reducem din riscul seismic”, a punctat Ciucu.

Reamintim că primarii de sector Ciprian Ciucu și Daniel Băluță sunt pe primele două locuri în sondajele de opinie înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Municipiului București.

Material promovat de PNL București

