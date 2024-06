Vlad Oprea (PNL) a câştigat al şaselea mandat de primar în Sinaia, după ce campania sa electorală a fost marcată de o investigație

Primarul în funcţie al staţiunii Sinaia, în urma scrutinului de duminică, rezultatele centralizate până acum arâtând un procent de 47-48% din voturi. El a fost ținta dezvăluirilor făcute de Recorder.

Investigația despre proprietăţi deţinute de Oprea prin interpuşi nu l-a încurcat

”Da, am un nou mandat. A venit numărătoarea din secţii, au venit rezultatele. Nu am adunat exact dar am obţinut în jur de 47-48%”, a declarat Vlad Oprea, citat de .

În ceea ce priveşte votul pentru Consiliul Local Sinaia, Vlad Oprea a precizat că rezultatele sunt parţiale şi procentul nu pare a se ridica la nivelul celui obţinut de primar.

Reprezentanţi ai PSD Prahova au declarat că pe votul politic PSD câştigă, la Sinaia, alegerile pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Prahova, aceasta fiind pentru partid o premieră.

Vlad Oprea obţine al şaselea mandat la Primăria Sinaia în condiţiile în care campania sa electorală a fost marcată de un scandal.

Jurnaliştii de la Recorder au publicat, sub titlul ”Cartelul din Carpaţi”, o investigaţie în care relatează despre proprietăţi deţinute de acesta prin interpuşi, inclusiv un castel în Franţa, despre vila pe care acesta şi-a construit-o în Sinaia, într-o zonă considerată rezervaţie arhitecturală, care beneficiază de drum privat avându-l drept unic utilizator pe Oprea, despre licitaţii trucate, despre implicarea unei firme deţinute în acte de mama edilului în diverse afaceri, despre oameni apropiaţi instalaţi în posturi cheie.