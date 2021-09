Vlad Voiculescu: Azi suntem în top 5 mondial după numărul de infectări și decese. ”România normală” promisă, un stat complet iresponsabil. Florin Cîțu să înceteze cu manipularea datelor și să ceară ajutor internațional

”’România normală’ promisă a fost în ultimele luni un stat complet iresponsabil față de proprii cetățeni”, susține Vlad Voiculescu (USR PLUS), fost ministru al Sănătății, la capătul unei zile în care au fost raportate peste 11.000 de infectări cu coronavirus – record absolut de la debutul crizei sanitare. Peste 200 de oameni au murit numai în ultimele 24 de ore. Este o consecință a eșecului campaniei de vaccinare, susține Voiculescu, la care s-a adăugat faptul că liberalii, acum în frunte cu premierul Florin Cîțu, au fost mai preocupați cu lupta pentru putere decât cu pregătirea țării în perspectiva valului 4 COVID.

Florin Cîțu „ar face bine să înceteze cu manipularea datelor pandemiei și să solicite de urgență ajutor internațional! Din fericire acum sunt țări care vor putea să ne ajute”, a mai susținut liderul USR PLUS București.

Campania de vaccinare anti-COVID, un eșec de proporții în România. Acuzațiile lui Vlad Voiculescu

Într-o postare pe Facebook, Vlad Voiculescu atrage atenția că România este, astăzi, în top mondial atât în ceea ce privește numărul de infectări, cât și numărul de decese.

„Numărul 4 în lume la numărul de infectări (în condițiile în care mii de teste sunt încă nealocate);

Numărul 4 în lume la numărul de decese.

Suntem în top 5 mondial alături de țări cu o populație de cel puțin 3,5 ori mai numeroasă.

– Rusia are o populație de 146 milioane.

– Filipine are o populație de 110 milioane.

– Iran are o populație de 84 milioane.

– Tailanda are o populație de 70 milioane”.

Foto: Vlad Voiculescu / Facebook

Este efectul unei campanii de vaccinare absolut dezastruoase, continuă fostul ministru. De altfel, acesta i-a acuzat de mai multe ori pe premierul Florin Cîțu și pe colonelul Valeriu Gheorghiță, președintele CNCAV, cei care și-au asumat coordonarea campaniei de vaccinare, de eșecul acesteia. Vlad Voiculescu a condamnat faptul că România este singura țară în care campania de imunizare a fost militarizată. El i-a mai reproșat lui Cîțu că s-a folosit de campania de vaccinare anti-COVID pentru a-și face imagine, fapt ce a descurajat oamenii să se imunizeze.

„Nicio altă țară din UE nu are o rată de vaccinare mai dezastruos de mică decât noi, în consecință primul stat membru din UE este doar pe locul 18 după numărul de decese (Polonia: 29 decese).

Florin Cîțu nu doar că ar fi trebuit să își dea singur demisia pentru nenorocirea în care ne-a adus. Într-o Românie normală, așa cum le-a fost promisă românilor, un premier care își asumă cel mai mare eșec de sănătate publică de după revoluție ar trebui pur și simplu să se retragă spășit din politică”, a mai scris Vlad Voiculescu, pe Facebook.

Acesta i-a reproșat din nou lui Florin Cîțu că a manipulat datele privind pandemia, în contextul în care românii oricum au o încredere scăzută în instituțiile statului: „În zilele cât mai stă acolo, ar face bine să înceteze cu manipularea datelor pandemiei și să solicite de urgență ajutor internațional! Din fericire acum sunt țări care vor putea să ne ajute – ei au știut să își protejeze populația, sistemul sanitar și economia”.