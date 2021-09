Vlad Voiculescu: Cel mai ușor pentru premier e să spună că altcineva este vinovat. Eu n-am mai văzut o țară în care campania de vaccinare să fie condusă de premier și de armată (VIDEO)

Vlad Voiculescu a criticat rezultatele campaniei naționale de vaccinare, despre care spune că a ajuns doar la acea treime de populație despre care se știa încă de la debut că dorește să se vaccineze. „Cel mai ușor pentru premier e să spună că altcineva este vinovat”, a declarat fostul ministru la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, marți seară, pe B1 TV, în contextul în care Florin Cîțu a anunțat că va cere să fie efectuată o anchetă la Ministerul Sănătății pentru a vedea care au fost pregătirile pentru valul 4 al pandemiei.

Vlad Voiculescu, pe B1 TV: Eu n-am mai văzut o țară în care campania de vaccinare să fie condusă de premier și de armată

Întrebat ce se putea face mai bine, Vlad Voiculescu a răspuns: „Cel mai ușor pentru premier e să spună că altcineva este vinovat, că oamenii în general sunt vinovați sau, nu știu, antivacciniștii. În realitate, în mai toate țările europene pe care le-am cunoscut sau în care am vorbit cu oameni în această vară, mai peste tot, oamenii au primit, de exemplu, o scrisoare acasă în care li s-a spus că în data x, la ora x sunt așteptați la vaccinare. Eu cred că în zonele rurale din țara noastră, dacă oamenii ar fi primit o astfel de scrisoare sau un telefon de la primărie, sau un mesaj de la Direcțiile de sănătate publică, sau ceva coordonat la nivel național, oamenii ar fi venit la vaccinare”.

„Noi n-am reușit, în România, să vaccinăm decât pe cei despre care știam de la început, conform studiilor, că sunt 30% din populație care vor să se vaccineze. Aceia s-au vaccinat, pe toți ceilalți i-am ratat, ne uităm în special la mediul rural și nu numai. Sunt câteva lucruri simple care puteau fi făcute – și, repet, e vorba de mesaje care trebuiau de la cel mai înalt nivel și e vorba de o politizare agresivă a campaniei de vaccinare care n-a făcut decât să ducă lucrurile mai degrabă înspre o dezbatere politică în Parlament. Din ce am văzut la nivel internațional, parcă nicăieri nu e atât de politizată chestiunea aceasta cum este la noi”, a adăugat Vlad Voiculescu.

Fostul ministru al Sănătății susține că nu a mai văzut vreo țară în care campania de vaccinare să fie condusă de prim-ministru și de armată, cum se întâmplă în România.

„Eu n-am mai văzut o țară, o singură țară, în care să se întâmple două lucruri – campania de vaccinare să fie condusă de premier, asta e ceva unic; campania de vaccinare să nu fie condusă de Ministerul Sănătății, ci să fie condusă de armată. Aceste două lucruri sunt foarte greu de imaginat, ca să nu mai vorbesc de prioritizările care s-au făcut. Am spus la începutul anului – și am spus-o public, și am și plătit cu funcția pentru asta în final – că nu este în regulă să prioritizăm alte categorii decât pe cei vulnerabili, cei bătrâni și bolnavi”, a adăugat Vlad Voiculescu.