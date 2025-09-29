Peste 70 de deputați au lipsit măcar o dată de la ședințele Camerei anul acesta, adunând în total 216 absențe. Potrivit noului regulament al Camerei Deputaților, aleșilor care chiulesc li se rețin 5% din indemnizaţia brută pentru fiecare zi în care absentează.

Cine sunt deputații care au chiulit cel mai mult

Potrivit celor mai noi date oficiale, nouă deputați au bifat, doar în luna iunie, un număr de 26 de absențe nemotivate. În fruntea listei este fostul premier Victor Ponta, intrat în Parlament pe listele PSD, cu 11 absențe în iunie.

Câte o absență au deputații Cozma Adrian (PNL), Gheorghe Daniel (PNL), dar și Călin Groza, Ionescu Monica și Simu Aurora Tașica, ultimii trei intrați în Parlament pe listele POT, în prezent neafiliați.

Câte două absențe au Popa Alexandru (PNL) și Vulpescu Ionuț (PSD). Fosta deputată AUR Neacșu Andreea Firuța are cinci absențe.

Victor Ponta e în fruntea clasamentului pe luna iunie, cu 11 absențe, informează

De altfel, fostul premier e pe primul loc și dacă ne raportăm pe toate lunile care s-au scurs din 2025.

Potrivit , până la finalul lunii mai se adunaseră deja 190 de absențe de la 67 de deputați, iar Ponta deținea recordul, cu 29 de absențe nemotivate.

Punând la un loc și datele pe iunie, rezultă că 76 de deputați au chiulit de la cel puțin o ședință în prima jumătate a acestui an, iar în total sunt 216 absențe.

Cum pedepsește Regulamentul Camerei Deputaților absența de la ședințe

De la începutul acestui an, Camera Deputaților are un nou regulament, care prevede sancțiuni mai dure pentru deputații care nu participă la ședințele de plen și cele din comisii. Astfel, acestora li se reține 5% din indemnizaţia brută pentru fiecare zi în care absentează. Până la modificarea regulamentului, pentru fiecare absență nemotivată se putea scădea 1% din indemnizație.

„Neparticiparea la cel puţin o activitate parlamentară desfăşurată în cadrul programului de lucru, are drept consecinţă reţinerea a 1% (pentru perioada 1 ianuarie – 4 aprilie 2025), respectiv 5% (începând cu 5 aprilie 2025) din indemnizaţia lunară brută a deputatului, cu excepţia absenţelor motivate de drept sau la cerere, în condiţiile legale şi regulamentare. Potrivit art. 245 din Regulamentul Camerei Deputatilor, reţinerile din indemnizaţia lunară se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților”, scrie într-un răspuns al Camerei Deputaților transmis HotNews.

Ce salarii au deputații

Fiecare deputat încasează lunar o indemnizație brută de 18.720 de lei, care înseamnă 10.951 de lei net. La asta pentru , deplasări, sedii în provincie, respectiv dacă deputatul e șef de comisie parlamentară, de exemplu.