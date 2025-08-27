Gabriel Zetea, vicelider PSD și președintele Consiliului Județean (CJ) Maramureș, nu vede deloc cu ochi buni față de reforma pensiilor speciale. Zetea spune că toată lumea trebuie să contribuie echitabil la efortul de redresare a țării și nu e normal ca unii bugetari să se trezească cu salarii mai mici sau chiar concediați, iar magistrații, care oricum au cele mai mari venituri dintre angajații la stat, să rămână cu privilegiile intacte.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

„Protestele înseamnă, de fapt, o negociere. Nu sunt singurele proteste care se desfășoară acum la nivel național. (…) Chiar azi am avut în fața Prefecturii județului Maramureș mai multe asociații sindicale care au protestat și și-au exprimat nemulțumirea vizavi de măsurile de reducere a salariilor, a veniturilor pe care le au diferite categorii de bugetari.

Dar, în ce privește magistrații, sigur că aici vorbim de categoria de bugetari cu cea mai mare salarizare din România și cu cele mai mari pensii, ca medie, dintre toți bugetarii.

Suntem în situația a două Românii. Vorbim în administrația locală de un pachet de legi care reduce numărul posturilor. 40.000 de oameni de săptămâna viitoare, dacă pachetul e adoptat de Parlamnt în urma răspundii Guvernului, și sunt oameni care câștigă 3-5.000 de lei pe lună. Și sunt oameni care vin în audiențe la toți primarii, șefii de CJ și le explică că și așa veniturile lor sunt mici și acum rămân pe drumuri.

Și, în același timp, ne uităm în cealaltă parte, în care sunt alți bugetari, care oricum au veniturile mari și nu vor să-și reducă veniturile cu absolut nimic”, a declarat liderul social-democrat.

Ce spune Zetea despre privilegiile magistraților și necesitatea redresării bugetare

„Nu putem să tratăm într-un mod atât de diferit categorii de oameni care trăiesc în România. Pe de o parte, unii care câștigă puțin și sunt și dați afară, pe de altă parte, alții care câștigă foarte mult, cum sunt magistrații, care nu vor să renunțe la niciun privilegiu pe care-l au.

Vor trebui să existe negocieri, ministrul Finanțelor să vină cu cifre, să le arate magistraților situația financiară a României, la ce renunță alte categorii de bugetari, inclusiv reduceri de posturi și oameni care pleacă acasă, și la ce trebuie să renunțe magistrații, care au resurse financiare și pentru a avea independența justiției, și pentru a trăi o viață bună, și pentru a-și permite lucruri pe care majoritatea românilor nu și le permit.

Trebuie să participăm într-un mod cât de cât echitabil la acest efort național de redresare a bugetului. Evorba și de respect față de ceilalți”, a mai declarat Gabriel Zetea, pentru B1 TV.