Începe postul Crăciunului. Creștinii ortodocși se pregătesc pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului

Începe postul Crăciunului. Creștinii ortodocși se pregătesc pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului

Adrian Teampău
14 nov. 2025, 09:11
Începe postul Crăciunului. Creștinii ortodocși se pregătesc pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului
Sursa Foto: Freepik/ gpointstudio
Cuprins
  1. Postul Crăciunului pentru credincioșii ortodocși
  2. Restricții alimentare de post
  3. Dezlegare la pește în postul Crăciunului

Postul Crăciunului este unul dintre cele patru posturi importante de peste an. A fost rânduit de Biserica Ortodoxă pentru pregătirea spirituală a credincioșilor înainte de sărbătorirea Nașterii Domnului.

Postul Crăciunului pentru credincioșii ortodocși

Începând de vineri, 14 noiembrie, credincioșii ortodocși au intrat în postul Crăciunului, pregătindu-se pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos. În următoarele 41 de zile, credincioșii evlavioși se vor abține de la produsele alimentare de origine animală. Această perioadă este dedicată rugăciunii și abstinenței alimentare, în scopul curățirii sufletului și apropierii de Dumnezeu.

Spre deosebire de postul Paștelui, Crăciunul reprezintă un motiv de bucurie datorată Nașterii Domnului Iisus Hristos. De aceea, sufletul trebuie pregătit pentru acest moment deosebit și pentru darul pe care Dumnezeu ni-l oferă odată cu venirea Sa în lume. De aceea, postul Crăciunului este un post al bucuriei.

Conform rânduielilor bisericești, în acest context, al Sărbătorii Nașterii Domnului, creștinii se pregătesc pentru colindat, începând după praznicul Sfântului Nicolae, pe 6 decembrie. Conform tradiției, grupurile de tineri se adună și colindă din casă în casă, în Ajunul Crăciunului, pentru a aduce vestea Nașterii Domnului.

Restricții alimentare de post

Postul Crăciunului, implică, conform rânduielii bisericești stabilește un regim alimentar diferit pentru fiecare zi a săptămânii. Luni, miercuri și vineri, credincioșii trebuie să se abțină de la ulei și vin. Marțea și joia sunt permise preparatele gătite cu ulei și vin. Sâmbăta și duminica, până pe 20 decembrie, pe lângă ulei și vin, se poate mânca și pește.

Există însă și excepții legate de zilele cu dezlegare la pește. Dacă o zi de luni, miercuri sau vineri coincide cu prăznuirea unui sfânt important, marcat cu cruce neagră, în calendarul ortodox, creștinii pot folosi vin și untdelemn.

Dacă în ziua respectivă se întâmplă să fie hramul bisericii sau o sărbătoare cu cruce roșie, credincioșii primesc dezlegare și la pește. Aceleași reguli se aplică și marțea sau joia, când sunt sărbători importante sau hramuri.

Dezlegare la pește în postul Crăciunului

Cu excepția primei și ultimei săptămâni, creștinii pot mânca și pește în anumite zile de sărbătoare din Postul Crăciunului. Zilele cu dezlegare la pește sunt:

  • 21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
  • 25 noiembrie – Sfânta Mare Muceniță Ecaterina
  • 2 decembrie – Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria
  • 4 decembrie – Sfânta Mare Muceniță Varvara
  • 9 decembrie – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana
  • 18 decembrie – Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul
