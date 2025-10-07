B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Rugăciunea zilei de marți. Ce să rostești pentru iertare

Rugăciunea zilei de marți. Ce să rostești pentru iertare

Elena Boruz
07 oct. 2025, 15:33
Rugăciunea zilei de marți. Ce să rostești pentru iertare
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce este importantă rugăciunea în viața creștinului
  2. Cum ne ajută pocăința să ne curățăm sufletul
  3. Ce rugăciune putem rosti pentru iertare și ajutor divin

Într-o lume grăbită și zgomotoasă, în care timpul pare să nu mai ajungă niciodată, rugăciunea rămâne una dintre cele mai profunde forme de regăsire interioară.

Nu este doar o formulă rostită mecanic, ci o punte între suflet și divinitate, o cale prin care omul se smerește, își recunoaște greșelile și caută iertarea și îndrumarea lui Dumnezeu.

De ce este importantă rugăciunea în viața creștinului

Rugăciunea este, pentru credincioși, mai mult decât un act spiritual. Este o legătură vie cu Dumnezeu. Ea aduce pace sufletească, întărește credința, luminează mintea și dă putere în fața încercărilor vieții. În momentele de tristețe, nesiguranță sau vinovăție, rugăciunea devine adăpost și sprijin, un dialog sincer între om și Creator.

Cum ne ajută pocăința să ne curățăm sufletul

Pocăința nu înseamnă doar regretul pentru păcate, ci și dorința sinceră de schimbare și de apropiere de Dumnezeu. Ea ne eliberează de poverile interioare și ne deschide calea spre iertare și mântuire. Iar una dintre cele mai puternice rugăciuni de pocăință este cea adresată lui Dumnezeu și Sfântului Ioan Botezătorul, un model de credință și smerenie.

Ce rugăciune putem rosti pentru iertare și ajutor divin

Mai jos este una dintre cele mai profunde și emoționante rugăciuni de pocăință și cerere de ajutor, pe care credincioșii o pot rosti în momente de introspecție și smerenie.

„Doamne Dumnezeul meu, osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca să-mi dai acest dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe Înaintemergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Prorocule, care eşti mai mare decât toţi prorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu care stai în cer înaintea judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală înaintea Lui. Întinde mâna aceea cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Prorocule, luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale. Amin”.

Tags:
Citește și...
Minune pentru cei aflați în suferință! Rugăciunea la Maica Domnului „Grabnic Ascultătoare” care aduce alinare și ajutor
calendar religios
Minune pentru cei aflați în suferință! Rugăciunea la Maica Domnului „Grabnic Ascultătoare” care aduce alinare și ajutor
7 octombrie 2025. Zi de cruce neagră în calendarul ortodox. Cine au fost Sfinții Serghie și Vah
calendar religios
7 octombrie 2025. Zi de cruce neagră în calendarul ortodox. Cine au fost Sfinții Serghie și Vah
Sărbătoare mare în calendarul ortodox: Sfântul Apostol Toma, cinstit pe 6 octombrie
calendar religios
Sărbătoare mare în calendarul ortodox: Sfântul Apostol Toma, cinstit pe 6 octombrie
Sute de oameni la moaștele Sfintei Parascheva, duminică, deși pelerinajul începe abia miercuri, 8 octombrie
calendar religios
Sute de oameni la moaștele Sfintei Parascheva, duminică, deși pelerinajul începe abia miercuri, 8 octombrie
Pomenirea Sfântului Ierotei. Ce nu știai despre mucenicul care a fost alături de Maica Domnului
calendar religios
Pomenirea Sfântului Ierotei. Ce nu știai despre mucenicul care a fost alături de Maica Domnului
Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025. Programul manifestărilor organizate la Arhiepiscopia Iași
calendar religios
Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025. Programul manifestărilor organizate la Arhiepiscopia Iași
Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea
calendar religios
Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea
Pomenirea Sfântul Dionisie Areopagitul. Ce nu știai despre sfântul prăznuit astăzi, 3 octombrie
calendar religios
Pomenirea Sfântul Dionisie Areopagitul. Ce nu știai despre sfântul prăznuit astăzi, 3 octombrie
Rugăciunea de joi. Izvor de smerenie, iertare și speranță pentru suflet
calendar religios
Rugăciunea de joi. Izvor de smerenie, iertare și speranță pentru suflet
Pomenirea Sfântului Ciprian și a Sfintei Iustina. Sărbătoare mare astăzi în calendarul ortodox
calendar religios
Pomenirea Sfântului Ciprian și a Sfintei Iustina. Sărbătoare mare astăzi în calendarul ortodox
Ultima oră
17:26 - Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”
17:13 - Politicile guvernamentale de austeritate aduc sărăcie. Românii nu mai fac față scumpirilor
17:00 - Ciclonul Barbara lovește România. Ce trebuie să aibă la îndemână populația? Avertismentul lui Raed Arafat
16:44 - Criza pensiilor publice se adâncește. Ce soluții există pentru sistemul public de pensii
16:38 - Prințul William, dezvăluiri emoționante despre viața de familie: „Încerci să nu repeți greșelile părinților tăi”
16:24 - Alertă în Spania! O clădire s-a prăbușit, parțial, în centrul Madridului. Bilanțul victimelor
15:58 - Culiță Sterp, din nou în genunchi! Daniela Iliescu a rămas fără cuvinte când a văzut ce a primit: „De ziua ei, am mai cerut-o o dată, ca să fiu sigur”
15:58 - Obiceiul banal din sezonul rece care îți poate pune sănătatea în pericol. Medicii trag un semnal de alarmă
15:54 - Sorin Bontea: „Am 11 chitare și 0 răbdare”. Dezvăluirile juratului de la Masterchef despre pasiunea lui secretă și… cum îl ceartă soția
15:25 - Infertilitatea în rândul femeilor. Ce cauze ascunse pot împiedica visul de a deveni mamă