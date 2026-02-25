B1 Inregistrari!
Crezul, rugăciunea pe care toți creștinii o rostesc, dar puțini îi cunosc cu adevărat semnificația

Crezul, rugăciunea pe care toți creștinii o rostesc, dar puțini îi cunosc cu adevărat semnificația

Ana Beatrice
25 feb. 2026, 10:10
Crezul, rugăciunea pe care toți creștinii o rostesc, dar puțini îi cunosc cu adevărat semnificația
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce este Crezul considerat o rugăciune esențială în creștinism
  2. Cine a scris Crezul și cum a luat naștere această mărturisire a credinței
  3. De ce și în ce momente importante se rostește Crezul

Te-ai întrebat vreodată ce este Crezul și de ce are o importanță atât de mare pentru creștini? Numit și Simbolul credinței, acesta este un text care prezintă pe scurt învățăturile de bază ale creștinismului și exprimă credința în Dumnezeu.

El a fost stabilit în primele secole ale Bisericii, în cadrul unor adunări numite Sinoade Ecumenice. Prima parte a fost alcătuită la Sinodul de la Niceea, în anul 325. Mai târziu, în anul 381, la Sinodul de la Constantinopol, textul a fost completat și a ajuns la 12 articole. Forma finală, numită Crezul niceo-constantinopolitan, este rostită și astăzi în timpul slujbelor religioase.

De ce este Crezul considerat o rugăciune esențială în creștinism

Încă din secolul al IV-lea, Crezul este una dintre cele mai importante rugăciuni ale creștinilor. El nu este doar o simplă rugăciune, ci are o semnificație mult mai profundă. Crezul reprezintă o mărturisire a credinței și cuprinde învățăturile esențiale despre Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul Sfânt.

Prin rostirea lui, credincioșii își exprimă credința și își arată apartenența la Biserică. Această rugăciune este rostită în cadrul multor slujbe religioase. Un moment foarte important este Taina Botezului, când copilul este primit în comunitatea creștină. Atunci, nașii rostesc Crezul în numele copilului, marcând începutul vieții sale creștine.

Cine a scris Crezul și cum a luat naștere această mărturisire a credinței

Crezul nu a fost scris de o singură persoană, ci a apărut treptat, pe baza învățăturilor apostolilor și a tradiției creștine. Una dintre cele mai vechi forme este Crezul Apostolic, format între secolele II-III, folosit mai ales în Biserica Romano-Catolică.

Un moment decisiv a avut loc în anul 325, la Sinodul de la Niceea, convocat de Împăratul Constantin cel Mare. Atunci, episcopii au stabilit primele articole pentru a combate erezia ariană și au afirmat că Iisus Hristos este de aceeași ființă cu Tatăl. Mai târziu, în anul 381, la Sinodul de la Constantinopol, textul a fost completat cu învățături despre Duhul Sfânt, luând forma numită Crezul niceo-constantinopolitan.

Aceasta este forma recunoscută și rostită astăzi în Biserica Ortodoxă și în cea Romano-Catolică. De-a lungul timpului, au existat și diferențe de interpretare, cum a fost adăugarea expresiei „Filioque” în Apus, care a contribuit la separarea dintre cele două Biserici.

De ce și în ce momente importante se rostește Crezul

În Biserica Ortodoxă, Crezul este rostit la fiecare Sfântă Liturghie, fiind o parte esențială a slujbei. El este citit și în rugăciunile zilnice, ca formă de întărire a credinței personale. De asemenea, Crezul are un rol important la Taina Botezului, când marchează primirea unei persoane în comunitatea creștină.

În vechime, acesta era rostit doar o dată pe an, în Vinerea Mare, de către cei care se pregăteau pentru botez. Începând cu secolele V-VI, a fost introdus treptat în slujba Sfintei Liturghii. De atunci, a rămas până astăzi o mărturisire esențială a credinței creștine.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică;

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor

Şi viata veacului ce va să fie.

Amin.

