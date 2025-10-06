B1 Inregistrari!
Sărbătoare mare în calendarul ortodox: Sfântul Apostol Toma, cinstit pe 6 octombrie

Sărbătoare mare în calendarul ortodox: Sfântul Apostol Toma, cinstit pe 6 octombrie

Selen Osmanoglu
06 oct. 2025, 09:15
Sărbătoare mare în calendarul ortodox: Sfântul Apostol Toma, cinstit pe 6 octombrie
Cuprins
  1. Cine a fost Apostolul Toma
  2. Toma „necredinciosul”
  3. Rugăciune către Sfântul Apostol Toma pentru a-ți lumina mintea

Astăzi, 6 octombrie, creștinii ortodocşi şi greco-catolici îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei 12 Apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Apostolul Toma este cunoscut ca și Toma „necredinciosul”.

Cine a fost Apostolul Toma

Sfântul Apostol Toma era originar din Galileia. El a făcut parte din cei Doisprezece Apostoli ai lui Hristos. Potrivit Tradiției, Sfântul Toma a vestit Evanghelia lui Hristos în India, unde a suferit moarte de martir. Creștinii sirieni din Malabar susțin cu tărie că se trag din Sfântul Apostol Toma și că a fost martirzat la Calamina (Mylapore), lângă Madras, conform crestinortodox.ro.

În India, el a întemeiat biserici, a sfințit preoți și episcopi. De asemenea, el a convertit două surori, Tertiana si Migdonia, soții de mari principi indieni. Prințul Smideu, soțul Tertianei, l-a osandit la moarte. A fost omorât cu lancea de cinci soldați. Moaștele Sfântului Apostol Toma au fost aduse la Edessa, in anul 165.

Toma „necredinciosul”

Apostolul Toma este cunoscut de mulți dintre noi ca fiind „necredincios”. „Necredința” sa ar proveni din faptul că nu dă crezare mărturiei Apostolilor că Hristos a înviat: „Daca nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20, 25).

Cu toate acestea, Apostolul Toma nu se îndoiește de faptul că Hristos a înviat, ci de faptul că Hristos Se afla după învierea Sa într-un trup care nu mai poate fi văzut.

Sfântul Chiril afirma că atunci când Toma spune: „Dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor nu voi crede…”, el spune de fapt: „Nu voi crede că El mai poate fi văzut, de nu voi pune degetul meu in urma cuielor”.

Rugăciune către Sfântul Apostol Toma pentru a-ți lumina mintea

„O, Preasfinte Apostole al lui Hristos, cel ce îndoielnic şi zăbavnic te-ai arătat spre adeverirea desăvârşită a dumnezeieştii Taine a Învierii Domnului şi a preaslăvirii Preacuratei Sale Maici, cel ce în viaţa ta şi după moarte făcător de minuni te-ai arătat şi cu mucenicească cunună te-ai încununat, apără turma lui Hristos de toată rătăcirea şi îndoiala; pe noi, cei zăbavnici cu inima, ne întăreşte pe piatra mărturisirii Sale; cu rugăciunile tale dă tămăduire rănilor sufletelor şi trupurilor noastre şi ne mijloceşte mântuirea la sfârşitul vieţii noastre. Amin”.

