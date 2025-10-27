În fiecare an, pe 27 octombrie, Bucureștiul îmbracă haine de sărbătoare cu prilejul cinstirii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. îl prăznuiește astăzi pe Ocrotitorul Capitalei, eveniment care adună mii de credincioși pe Dealul Patriarhiei. Această zi de sărbătoare reprezintă un moment de rugăciune, evlavie și comuniune pentru toți credincioșii ortodocși din țară.

Cine a fost Sfântul Dimitrie cel Nou și de ce este numit Basarabov

Sfântul Dimitrie cel Nou a trăit în secolul al XVII-lea și a fost un monah smerit, plin de credință și rugăciune. Originar din satul Basarabov, aflat astăzi în Bulgaria, el și-a petrecut tinerețea ca simplu păstor de vite. După o perioadă de viață modestă, a ales calea monahismului și s-a retras într-o peșteră de pe malul râului Lom. A trăit în asceză, post și rugăciune, căutând apropierea de Dumnezeu prin smerenie și renunțare la cele lumești.

Numele de „Basarabov” provine de la localitatea sa natală, devenind parte din identitatea sa sfântă și recunoscută. După moarte, trupul său a fost găsit întreg de un creștin evlavios, ridicat din apele râului Lom. Moaștele au fost păstrate cu mare grijă și au devenit izvor de binecuvântare pentru toți cei care se roagă lui. Datorită minunilor sale, a fost canonizat și este cinstit ca făcător de minuni.

Cum au ajuns moaștele Sfântului să ocrotească Capitala

Moaștele Sfântului Dimitrie Basarabov au ajuns la București în anul 1774, în contextul războiului ruso-turc din 1768–1774. Generalul rus Petru Saltikov a dorit inițial să le ducă în Rusia, considerându-le un dar de preț pentru țara sa. Hagi Dimitrie, un negustor român evlavios, a intervenit cu stăruință, rugându-l să lase sfintele moaște în Țara Românească. Astfel, relicvele au fost dăruite Bucureștiului, drept binecuvântare pentru credința și statornicia poporului român.

Au fost așezate cu mare cinste în Catedrala Mitropolitană, actuala Catedrală Patriarhală, spre închinarea credincioșilor. Din acel moment, Sfântul Dimitrie a fost simțit ca un ocrotitor al orașului și al locuitorilor săi credincioși. În anul 1792, a fost proclamat oficial Ocrotitor al Bucureștilor, simbol al speranței și al credinței neclintite.