Adrian Mazilu de la Farul a semnat oficial cu Brighton. A fost dezvăluită și suma de transfer

Adrian Mazilu, titular în meciul jucat de Farul Constanța cu Sheriff Tiraspol, a semnat contractul cu Brighton și s-a fotografiat cu tricoul viitoarei sale echipe.

Brighton l-a cumpărat pe Mazilu de la Farul Constanța cu 3 milioane de euro, iar fotbalistul va ajunge la noua sa echipă în ianuarie 2024, anunță Fabrizio Romano.

„Talentul românesc Adrian Mazilu a semnat cu Brighton, afacere încheiată. Se va alătura în ianuarie 2024 – sumă de 3 milioane de euro convenită”, a scris Fabrizio Romano, pe Twitter.

Excl: Romanian talent Adrian Mazilu has signed in with Brighton, done deal 🔵🇷🇴

He will join in January 2024 — €3m fee agreed. Here agent Fulco van Kooperen involved between the clubs, together in picture with legend Hagi, Mazilu and Brighton’s Sam Jewell.

Here we go ✔️

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)