Adrian Porumboiu, despre pornirile suicidale ale unui fost fotbalist: „Îmi spunea că el intră cu mașina în beton"

Adrian Porumboiu, despre pornirile suicidale ale unui fost fotbalist: „Îmi spunea că el intră cu mașina în beton”

Traian Avarvarei
17 feb. 2026, 09:35
Captură Video B1 TV
Cuprins
  1. Declarația lui Sorin Frunză care a inflamat spiritele
  2. Porumboiu: Ar trebui să-i reamintesc, că e neobrăzat
  3. Porumboiu, atac voalat la Gigi Becali

Sorin Frunză (47 de ani), fost campion cu Unirea Urziceni, acum antrenor la Unirea Brăniștea, l-a acuzat pe Adrian Porumboiu (75 de ani), fostul său patron de la FC Vaslui, că-i datorează 10.000 de dolari. Ironic, Frunză a mai spus că datoria s-a prescris. Dar Porumboiu nu a gustat gluma și l-a taxa dur pe fostul fotbalist.

Declarația lui Sorin Frunză care a inflamat spiritele

„După ce am promovat în Liga a 2-a și am semnat prelungirea contractului, i-am zis lui Porumboiu să-mi treacă și un bonus de cupele europene. I-am zis că vreau 5.000 de dolari și atunci acesta a zis: “Trece-i bă, 10.000! Când o să jucăm noi în cupele europene?!”. Și am ajuns în Intertoto, după 3 ani. Nu am mai luat banii. S-a prescris”, a susținut Sorin Frunză.

Porumboiu: Ar trebui să-i reamintesc, că e neobrăzat

Adrian Porumboiu s-a arătat „dezamăgit” de afirmațiile lui Frunză, mai ales că „l-am ajutat enorm”.

„Când am promovat în prima Ligă, la un control medical s-a depistat un virus care era nimicitor. Nu este niciun secret, Hepatita C. La vremea aceea, boala făcea ravagii, iar el era în imposibilitatea de a mai juca fotbal vreodată. Prin cunoștințe, prin tot ce știam eu în lumea asta medicală, am reușit și am luat medicamente pe care le trimiteam o dată la două săptămâni, o lună, trimiteam mașină la Galați și să aibă grijă de Sorinel. Și erau perioade când discutam cu el, era în lot, primea salariu, nu juca, că avea o boală care la vremea aia era incompatibilă cu sportul. Vă dați seama că m-am purtat cu maximă atenție.

Ar trebui să-i reamintesc, dar dacă el e neobrăzat, că avea momente când îmi spunea că el intră cu mașina, mă rog, în beton, avea niște accente suicidale. Și i-am explicat, am stat de vorbă frumos cu el, l-am luat în cantonament în Antalia când nu juca și i-am spus: „Sorin, o să te faci bine”. I-am cumpărat medicamente și din Statele Unite, el nu a dat niciun ban și nu vorbim de medicamente compensate”, a povestit Adrian Porumboiu, pentru publicația locală Vremea Nouă.

Porumboiu, atac voalat la Gigi Becali

Acesta a mai afirmat că păstrează discreția asupra actelor de caritate pe care le face, dar acum a ales să vorbească deoarece fostul fotbalist a fost obraznic: „Sunt milioane de euro cu care am ajutat oamenii în viața mea. N-am spus și n-am reproșat nimănui nimic, decât atunci când au fost obraznici cu mine și cum e cazul lui. Eu am atâția oameni ajutați și cu case, și cu bani, și cu studii, cu tot. Dacă aș face o listă, ăla (n.r. Gigi Becali) care se bate cu pumnul în piept că a făcut și a dres, este sub mine. Dar eu n-am făcut niciodată publice lucrurile astea. Cu acest individ fac, că m-a jignit groaznic”.

