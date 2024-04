Ana Bogdan a învins-o pe cea mai bună jucătoare a Marii Britanii. Scena adorabilă a sportivei de la final

Ana Bogdan a învins-o, luni dimineața, pe a Marii Britanii, la turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia). Astfel, s-a calificat în optimile de finală.

Ana Bogdan a pierdut finala calificărilor de la Adelaide cu Anastasia Pavlyuchenkova, din Rusia, dar în ultimul moment a reușit să intre pe tabloul principal al turneului din 8-13 ianuarie, conform

După retragerea ucrainencei Lesia Tsurenko, sportiva a învins-o pe Katie Boulter, din Marea Britanie, cu 6-3, 6-4, după un joc care a ținut o oră și 47 de minute.

Ana Bogdan a intrat ca lucky loser pe tabloul principal de la Adelaide. Ea și-a asigurat un cec de 13.170 de dolari americani, iar în optimile de finală va juca împotriva Ludmillei Samsonova, din Rusia, și a Laurei Siegemund, din Germania.

Sorana Cîrstea se va duela, marți dimineața, cu Jelena Ostapenko, din Letonia,

Jocul a avut un final înduioșetor, când cei mai mici fani australieni ai româncei o așteptau pentru a face o poză cu ea, iar jucătoarea le-a făcut pe plac.

Cute moment of Ana Bogdan and a young fan after her win today in Adelaide.

— Romanian Tennis (@WTARomania)