Pentru prima dată, FCSB , dar Gigi Becali spune că nu e un dezastru pentru echipă. Finanțatorul a susținut că s-a ajuns aici și urmare a unor accidentări și ghinioane, dar „avem o echipă care trebuie întărită”.

Becali, analiză după ce FCSB a ratat play-off-ul

„Ce moment zero? Nu este un moment zero. Un moment zero este când se alege praful și când nu mai este nimic de făcut. Nu s-a ales niciun praf. Dacă stăm să ne gândim nu e un an chiar așa de rău pentru că am încasat milioane. Eu vorbesc din punctul de vedere al banilor. Voi și suporterii vorbiți din punct de vedere al performanțelor sportive și pe bună dreptate.

Numai că eu vorbesc din punct de vedere al banilor. E adevărat că e rușinos, dar moment zero e când nu mai poți să mergi mai departe așa. Eu merg mai departe așa, am echipă. Tu ai văzut echipa când a intrat pe teren cu UTA. Dacă intri așa, spulberi tot! Jucătorii se obișnuiseră, s-au ghiftuit de bani. ‘Lasă, bă, că luăm 100.000, 200.000, 300.000 de euro din cupele europene’.

Oamenii s-au învățat cu mulți bani și nu le mai ardea să joace în campionat. D-aia te-a bătut Metaloglobus. Ai văzut când s-au văzut cu cuțitul la os? Au spulberat pe Metaloglobus, pe UTA. Nu au intrat motivați pe teren, asta s-a întâmplat, plus că au fost multe accidentări”, a explicat Gigi Becali, pentru

Finanțatorul a precizat apoi că au fost și multe accidentări și „ghinioane”.

Becali: Alibec și Politic m-au costat două milioane

El vrea pe viitor să aducă la echipă 5 – 6 jucători: „Acest moment e o cotitură, nu e un moment zero. De ce o cotitură? La ora asta, am nevoie de fundaș dreapta, fundaș stânga, mijlocaș central, extremă stânga, extremă dreaptă”.

„M-a costat Politic, 1,7 milioane de euro, nu este! Eu nu dau vina pe MM, vina este numai a mea. Eu i-am adus. Cea mai mare vină e a mea. Eu am cheltuit două milioane pe doi jucători care nu mai sunt acum: Alibec și Politic.

Eu nu am gândit-o prost. Alibec era la echipa națională când l-am luat și l-am luat pe Politic, căpitanul lui Dinamo. De unde să știu eu ce se întâmplă cu ei?”, a mai afirmat Gigi Becali.