Carlo Ancelotti, antrenorul echipei naționale de a Braziliei nu renunță la Neymar și crede că starul brazilian are șanse să joace la Cupa Mondială. Este nevoie ca atacantul să facă mai multe eforturi pentru a reveni în formă fizică.

Antrenorul brazilian consideră că Neymar poate să atingă forma fizică necesară care să permită selecția sa în lotul ce va face deplasarea la .

Cum vede Carlo Ancelotti evoluția lui Neymar ?

Atacantul brazilian mai are timp să se recupereze după recentele accidentări şi să revină la forma fizică care să-i permită să joace la Cupa Mondială din această vară. Antrenorul Carlo Ancelotti a făcut o evaluare a fotbalistului, hotărând să-i mai acorde o șansă, relatează Reuters. În opinia sa, atacantul este capabil să atingă nivelul de formă de 100%, a declarat Ancelotti pentru cotidianul L’Equipe.

„El este evaluat de Confederaţia Braziliană de Fotbal şi de către mine, iar el încă are două luni de demonstrat că are ceea ce este necesar pentru a juca la următoarea Cupă Mondială”, a explicat Ancelotti.

Neymar, jucător de bază al echipei naţionale a Braziliei, din 2013, nu a mai jucat pentru Selecao din 2023. El se confruntă cu probleme medicale la genunchiul stâng, ceea ce îl împiedică să evolueze la nivelul de formă care l-a conscrat. Starul brazilian a suferit o intervenție chirurgicală în decembrie. După pauza internaţională de luna trecută, a fost supus unui tratament cu plasmă îmbogăţită cu trombocite pentru recuperare.

„După accidentarea sa la genunchi în luna decembrie, Neymar s-a recuperat bine. (…) El marchează goluri. Are nevoie să continue pe această cale şi să îşi îmbunătăţească forma fizică. Este pe drumul cel bun”, a mai spus Carlo Ancelotti.

Rolul lui Neymar în ecuația Cupei Mondiale

Jucătorul de 34 de ani a marcat mai multe goluri pentru Brazilia decât oricine altcineva (79 de goluri). Neymar vede în participarea la Cupa Mondială din vară o șansă pentru a reveni în fotbalul mare, la o echipă cu greutate. În acest context, el a vorbit deschis despre dorinţa sa de a fi în lotul Braziliei pentru turneul final din America de Nord.

Jucătorul, care conduce echipa , din postura de căpitan, mai este sub contract cu clubul său până la finalul anului calendaristic. Anterior, Neymar a fost unul dintre cei mai buni jucători ofensivi la FC Barcelona, între anii 2013-2017, şi la Paris-Saint Germain (2017-2023). La cele două cluburi, l-a avut coechipier pe Lionel Messi.

Accidentarea la gleznă, înainte de plecarea de la Paris Saint-Germain la echipa saudită Al-Hilal i-a afectat forma fizică. Ulterior, a suferit o ruptură la ligamentele încrucişate, care l-a scos din circuitul competițional. A pierdut contractul cu echipa saudită și a revenit, în ianuarie 2025, la Santos. În primul sezon de la revenirea în ţara natală, a reuşit opt goluri şi o pasă decisivă în 20 de meciuri, începând ca titular în 17 partide.

În acest sezon a jucat cinci meciuri pentru echipa sa, înscriind trei goluri şi dând două pase decisive. A lipsit în precedentele două meciuri pentru Santos, dar a jucat toate cele 90 de minute în victoria 1-0 de sâmbătă împotriva lui Atletico Mineiro.

Carlo Ancelotti nu renunță la starul echipei

Antrenorul lui FC Santos, Cuca a spus jurnaliștilor că fotbalistul luptă din greu pentru a-și câștiga locul în naționala pregătită de Carlo Ancelotti. El a declarat, pentru ESPN, că Neymar se pregătește suplimentar iar jocul său devine tot mai bun. În acest context, este foarte posibil să reintre în vederile tehnicianului italin de la națională. De altfel, acesta este dispus să-i acorde o nouă șansă.

„Neymar a făcut şi va continua să facă istorie în fotbalul din Brazilia. (…) El este un mare talent şi este normal ca oamenii să considere că el ne poate ajuta să câştigăm următoarea Cupă Mondială”, a spus Ancelotti.

Totuşi, fotbalistul nu a fost inclus în niciunul dintre loturile convocate de italian, după preluarea băncii tehnice în iunie anul trecut.

„Am spus de multe ori şi este foarte clar: voi convoca jucătorii care sunt pregătiţi din punct de vedere fizic”, a mai precizat Ancelotti.