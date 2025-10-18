B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Antrenorul echipei Rapid, profund marcat de explozia din Rahova. Familia sa locuiește în cartier: „Inima mea este alături de cei afectaţi”

Ana Beatrice
18 oct. 2025, 21:48
Sursa Foto: Captură Video / YT - AntenaSport
Cuprins
  1. Cum a aflat Constantin Gâlcă despre tragedia din Rahova
  2. Ce mesaj a transmis antrenorul echipei Rapid familiilor îndoliate

Antrenorul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a fost puternic afectat de explozia din cartierul Rahova, unde și-a petrecut copilăria. Zona are o semnificație specială pentru el, deoarece acolo locuiesc încă tatăl și frații săi.

Tehnicianul s-a arătat îngrijorat după tragedie și a încercat imediat să afle informații despre familia sa din Rahova. Din fericire, rudele sale sunt în siguranță, însă pagubele materiale în urma exploziei sunt considerabile, afectând grav mai multe blocuri.

Cum a aflat Constantin Gâlcă despre tragedia din Rahova

Antrenorul echipei Rapid a aflat despre explozia din Rahova după ce a primit un mesaj trimis de un fost coleg din copilărie. La început, el a înțeles greșit conținutul mesajului, fiind concentrat asupra altor activități desfășurate în acel moment. După ce a realizat gravitatea evenimentului, antrenorul a intrat imediat în panică și a încercat să își contacteze familia.

„O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Când am aflat, iniţial am citit mesajul greşit trimis de un fost coleg dinamovist, alături de care am jucat în copilărie. Eram atent la altceva şi când am văzut mai bine că s-a produs accidentul tragic am încercat să-i sun pe tatăl meu, pe fraţii mei, care stau acolo. Am reuşit să vorbesc cu ei, mi-au spus că sunt bine, că toată lumea e în stradă”, a declarat acesta la conferinţa de presă înainte de meciul cu Dinamo.

Ce mesaj a transmis antrenorul echipei Rapid familiilor îndoliate

Constantin Gâlcă și-a exprimat solidaritatea cu victimele și familiile îndoliate din Rahova, declarând că inima lui este alături de cei afectați. El a apreciat reacția rapidă a autorităților, care au intervenit prompt și au evacuat zona pentru a preveni alte tragedii.

„Vreau să-mi exprim gândurile pentru familiile îndoliate. Inima mea este alături de cei afectaţi. Am înțeles că şi autorităţile au reacţionat destul de repede, i-au ajutat, au evacuat zona. Este un accident tragic şi nu ar trebui să se întâmple în ţara noastră”, a mai spus Constantin Gâlcă, notează digi24.ro.

