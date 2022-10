Apariție neașteptată în fotografia lui Dani Alves de pe „Bernabeu”, de la meciul dintre Real Madrid și Barcelona. În imagine e și un renumit antrenor român (FOTO)

Dani Alves, altădată printre „actorii principali” din El Clasico, a urmărit partida de duminică dintre Real Madrid și Barcelona din tribună, iar în fotografia postată pe Instagram de superstarul brazilian apare și Ioan Andone, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români.

Dani Alves (39 de ani) a scris istorie în tricoul Barcelonei, însă în prezent evoluează pentru Pumas din Mexic. Chiar și așa, brazilianul a dorit să asiste meciul dintre fosta sa echipă și marea sa rivală, Real Madrid, și a fost prezent în tribunele stadionului „Santiago Bernabeu” la duelul de duminică, între fanii gazdelor.

În fotografia postată de Dani Alves pe Instagram poate fi observat și Ioan Andone, fost antrenor la echipe ca Dinamo, CFR Cluj și Rapid.

„Mereu trebuie să ai multă personalitate ca să trăiești lucruri pe care alții nu le-au trăit niciodată. Am trăiat clasicul astăzi într-o manieră diferită, cu senzații diferite și cu o dorință extraordinară de a fi pe teren. Am fost înconjurat de ostilitate, dar am rezistat ca un campion.

Din păcate pentru fani, nu a fost rezultatul dorit, dar să susții o echipă înseamnă să o iubești când lucrurile nu merg bine, să o sprijini când nu e cea mai bună zi și, de asemenea, să nu încetezi să o iubești indiferent ce s-ar întâmpla”, a scris Dani Alves, pe Instagram.