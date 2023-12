Au fost trase la sorți grupele Cupei României. FCSB și Dinamo au picat în aceeași grupă

Dinamo și FCSB au picat în aceeași grupă în Cupa României, conform tragerii la sorți efectuate miercuri.

Echipele au fost împărțite în trei urne valorice. Au fost alcătuite patru grupe, cu câte șase formații (două din fiecare urnă valorică).

În grupe, fiecare combatantă va juca în total câte trei meciuri, cu câte o echipă din fiecare urnă valorică.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în faza sferturilor de finală. Duelurile din sferturi vor fi găzduite de câștigătoarele grupelor.

Grupele Cupei României, ediția 2023/24

Grupa A: Sepsi, Petrolul, Chindia, Hermannstadt, Corvinul Hunedoara, Progresul Pecica

Etapa 1: Progresul Pecica vs Petrolul / Hermannstadt vs Sepsi / Corvinul Hunedoara vs Chindia

Etapa 2: Chindia vs Petrolul / Corvinul vs Sepsi / Progresul Pecica / Hermannstadt

Etapa 3: Sepsi vs Petrolul / Chindia vs Hermannstadt / Corvinul vs Progresul

Grupa B: Rapid, CFR Cluj, U Cluj, FC Botoșani, CSA Steaua București, CSM Alexandria

Etapa 1: CSM Alexandria vs CFR Cluj / FC Botoșani vs Rapid / CSA Steaua vs U Cluj

Etapa 2: U Cluj vs CFR Cluj / CSA Steaua vs Rapid / CSM Alexandria vs FC Botoșani

Etapa 3: Rapid vs CFR Cluj / U Cluj vs FC Botoșani / CSA Steaua vs CSM Alexandria

Grupa C: FCU Craiova, FCSB, Oțelul Galați, Dinamo București, SCM Zalău, FC Bihor Oradea

Etapa 1: FC Bihor Oradea vs FCSB / Dinamo vs FCU Craiova / SCM Zalău vs Oțelul Galați

Etapa 2: Oțelul vs FCSB / SCM Zalău vs FCU Craiova / FC Bihor Oradea vs Dinamo București

Etapa 3: FCU Craiova vs FCSB / Oțelul vs Dinamo / SCM Zalău vs FC Bihor Oradea

Grupa D: Farul Constanța, Universitatea Craiova, UTA Arad, FC Voluntari, Gloria Buzău, CS Tunari

Etapa 1: CS Tunari vs CSU Craiova / FC Voluntari vs Farul / Gloria Buzău vs UTA

Etapa 2: UTA vs CSU Craiova / Gloria Buzău vs Farul / CS Tunari vs FC Voluntari

Etapa 3: Farul vs CSU Craiova / UTA vs FC Voluntari / Gloria Buzău vs CS Tunari