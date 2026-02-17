Azi începe play-off-ul pentru optimile Champions League – top meciuri și cote la pariuri

Sezonul 2025-2026 de Champions League intră în fazele eliminatorii, în care orice greșeală poate cântări enorm. Forma recentă a echipelor ne poate oferi o idee cu privire la formațiile ce vor domina acest play-off pentru optimi. Vor exista surprize în această fază? Dacă da, ce echipe vor reuși să le producă?

Una dintre surprize poate veni din Norvegia, acolo unde Bodo Glimt va înfrunta formația antrenată de Cristi Chivu. Real Madrid speră să nu mai comită greșelile de acum trei săptămâni contra Benficăi. Iar Dortmund și Atalanta sunt protagonistele unui alt duel extrem de interesant, în care cele două formații au aceeași cotă la calificare, 1.90, la agenția de .

Program tur play-off optimi

17 februarie, 19:45: Galatasaray – Juventus

17 februarie, 22:00: Benfica – Real Madrid

17 februarie, 22:00: Dortmund – Atalanta

17 februarie, 22:00: Monaco – PSG

18 februarie, 19:45: Qarabag – Newcastle

18 februarie, 22:00: Bodo Glimt – Inter Milano

18 februarie, 22:00: Club Brugge – Atletico Madrid

18 februarie, 22:00: Olympiacos – Leverkusen

Benfica – Real Madrid: Două întâlniri directe în interval de trei săptămâni

După ce în ultima etapă a grupei Champions League am avut parte de o partidă dramatică între Benfica și Real Madrid, iată că în dubla manșă a play-off-ului pentru optimi cele două formații se întâlnesc din nou. Turul acestei duble manșe începe azi, 17 februarie, la ora 22:00.

Benfica s-a calificat de pe locul 24, ultimul care a dus în play-off. În ultima rundă a învins-o cu scorul de 4-2 pe Real Madrid. de către portarul Trubin. Fără acel gol, Benfica nu se califica în play-off.

De cealaltă parte, Real Madrid a încheiat pe poziția a noua în grupă. Cu 21 de goluri marcate, a avut a doua ofensivă din această grupă, la egalitate cu PSG. Însă asta nu a fost de ajuns pentru a se califica direct în optimi. Din cele 21 de goluri marcate de Real Madrid, 13 au purtat semnătura lui Kylian Mbappe, care este golgheterul competiției. Mbappe este cotat cu 1.70 pentru a marca în acest meci.

Dortmund – Atalanta: Duel echilibrat pentru un loc în optimi

Pe 17 februarie, începând cu ora 22:00, va avea loc meciul dintre Borussia Dortmund și Atalanta. Dortmund a încheiat pe locul 17 grupa, iar Atalanta a terminat cu două poziții mai sus. Diferența dintre cele două echipe a fost de două puncte. Dortmund a încheiat finalul grupei cu două înfrângeri. A fost . Cu același scor a pierdut și în fața lui Tottenham în deplasare. Cotele 1X2 la pariuri pentru meciul dintre Dortmund și Atalanta sunt:

Victorie Dortmund: 2.00

Egal: 3.50

Victorie Atalanta: 3.50

La fel ca Dortmund, Atalanta a încheiat și ea grupa cu două înfrângeri. Pe teren propriu a fost învinsă cu 2-3 de Bilbao, cu toate că la pauză conducea. În ultima rundă a pierdut cu 0-1 în deplasare în fața belgienilor de la Royale Union. Învingătoarea acestei duble manșe o va întâlni în optimi pe Arsenal sau Bayern Munich, echipele care au încheiat pe primele două poziții în grupa Champions League.

Bodo Glimt – Inter Milano: Chivu trebuie să gândească la rece

Miercuri, 18 februarie, începând cu ora 22:00, va avea loc partida dintre Bodo Glimt și Inter Milano. Formația antrenată de Cristian Chivu, care recent cu gruparea din Serie A, a încheiat pe locul 10 grupa.

După patru runde, „nerazzurrii” aveau maximum de puncte. Au urmat însă trei înfrângeri, în urma cărora Inter a fost scoasă din top 8. În ultima etapă Inter a învins-o cu 2-0 în deplasare pe Dortmund, însă asta nu a fost de ajuns pentru a se califica direct în optimile de finală.

La prima vedere, Bodo Glimt pare un adversar destul de accesibil, însă în ultima partidă de pe teren propriu aceasta a învins-o cu 3-1 pe Manchester City. În ultima rundă a grupei a trecut cu 2-1 în deplasare de Atletico Madrid. Formația norvegiană a obținut puncte importante pe teren propriu în grupă, iar acum are cota 2.05 să nu piardă.

A doua manșă a play-off-ului pentru optimi va avea loc în perioada 24-25 februarie.