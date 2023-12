Bani puțini pentru sportivi înainte de Jocurile Olimpice 2024. Elisabeta Lipă (ANS): Am cerut un buget de 1,2 miliarde și am primit 571 de milioane (VIDEO)

A început numărătoarea inversă pentru Jocurile Olimpice de Vară de la Paris. Până în acest moment, România are o delegație de 61 de pentru care s-a solicitat un buget de 1,2 miliarde de lei. În realitate, însă, aceștia au primit de două ori mai puțini bani, informează B1 TV. Chiar și așa, Elisabeta Lipă, preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, dă asigurări că sportivilor nu le va lipsi nimic.

Lipă, despre bugetul ANS în anul Jocurilor Olimpice de la Paris

„Este mic în comparație cu cât am cerut și vreau eu să reformez sportul în România, dar bugetul Agenției este identic cu cel de anul acesta.

Eu am cerut un buget de 1,2 miliarde și am primit 571 de milioane, având în vedere că ANS are în subordine foarte multe subordonate, respectiv 48 de cluburi sportive care sunt motorul sportului de performanță”, a declarat președinta ANS.

Chiar și în aceste condiții, Elisabeta Lipă oferă asigurări că sportivilor români nu le va lipsi nimic în vederea pregătirii pentru Jocurile Olimpice 2024.

Ce a discutat Lipă cu premierul

Și premierul Marcel Ciolacu va fi alături de sportivii care vor merge la Paris.

„Delegatia României care va participa la Jocurile Olimpice va avea tot ce are nevoie să se antreneze, să se pregatească, să se califice și sa concureze la cel mai înalt nivel.

Am avut o discuție cu premierul României și m-a asigurat că de orice voi avea nevoie, cu siguranță ca dumnealui împreună cu echipa pe care o conduce, mă va ajuta cu tot ce am nevoie”, a mai afirmat Elisabeta Lipă.