Pe punctul de a rata play-off-ul cu FCSB, Gigi Becali a încercat să mai atenueze din dezastru, comparându-se cu președintele american Donald Trump. S-a întâmplat în contextul în care americanii și israelienii în atacuri mai mulți lideri politici și militari iranieni, inclusiv pe liderul suprem Ali Khamenei.

Gigi Becali, discurs de învingător, în ciuda rezultatelor FCSB

„Trump e cel mai puternic, dar dacă mai pierde o luptă, într-o țară prin Orientul Mijlociu, e vreo problemă? Eu sunt singurul care am câștigat toate bătăliile. Unii ba au retrogradat, ba insolvență, ba au dispărut.

Altul nu este ca mine la fotbal, împărat. Pentru mine vorbesc faptele. Uitați-vă voi, toți patronii din fotbal, de acum 25 de ani, mai este vreunul?”, a suținut Gigi Becali, la Digi Sport Special.

A mai rămas un singur loc disponibil pentru play-off după succesul obținut de CFR Cluj la Ovidiu. Pentru acest loc se mai luptă FC Argeș, FCSB și UTA, acestea din urmă având meci direct la Arad, explică

Chiar dacă vor obține două victorii în acest final de sezon regulat, ”roș-albaștrii” nu au siguranța că vor prinde Top 6. Și asta deoarece piteștenii mai au nevoie de 3 puncte din partidele cu Dinamo și Unirea Slobozia pentru a-și securiza poziția în play-off.