Bianca Andreescu, eliminată de la Australian Open de o tenismenă spaniolă născută la Chișinău / Cristina Bucșa nu are sponsori și stă departe de rețelele sociale

Bianca Andreescu (43 WTA, 22 de ani) a fost învinsă de Cristina Bucșa (100 WTA, 25 de ani), miercuri, în turul II de la Australian Open 2023, și s-a alăturat numelor grele care au părăsit prematur turneul de Grand Slam de la Antipozi, .

Tenisemna canadiană de origine română a câștigat primul act după nici jumătate de oră de joc, însă a scăpat meciul din mână, iar următoarele două seturi au fost mult mai echilibrate și au înclinat balanța în favoarea Cristinei Busca, o sportivă spaniolă născută la Chișinău, scor final 2-6 / 7-6 / 6-4 după aproape două ore și 50 de minute.

A fost primul duel direct dintre Cristina Bucșa și Bianca Andreescu, câștigătoarea US Open 2019, cel mai bun an al carierei sale.

Cristina Bucșa, o tenismenă spaniolă născută la Chișinău, nu are sponsori

Cristina Bucșa nu are niciun titlu WTA în palmares, dar își impune personalitatea și tenisul în circuitul feminin, scriu jurnaliștii spanioli de la .

Născută la Chișinău în 1998, tenismena spaniolă stă departe de rețelele sociale și are doar Facebook, pentru a păstra legătura cu alte jucătoare. În plus, ea nu are sponsori, într-o lume în care câteva dintre colegele sale au contracte de milioane și trăiesc pentru a posta imagini pe Instagram.

„Treaba cu rețelele sociale e că nu o văd pentru mine. Eu sunt concentrată pe ale mele și nu îmi place să fac multe poze și nici să le arăt altor persoane viața mea, este ceva personal”, spune Cristina Bucșa.

Cât despre faptul că nu are sponsori, ea a declarat: „Mie îmi place să fiu liberă, nu există nimic mai presus decât libertatea. Și nici nu am nevoie de multe haine. Cu șapte tricouri, șapte perechi de pantaloni și șapte fuste, deja îmi ajunge. Treaba e că nu e o mare cheltuială pe haine. Dacă vine vreun sponsor, vom discuta cu el”.

Cristina Bucșa nu își rupe rachetele și nici măcar nu își schimbă racordajul.

„Nu știu nici ce tensiune folosesc. Se ocupă de toate tatăl meu”, a mai spus sportiva.