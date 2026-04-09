Biletele pentru Jocurile Olimpice 2028 din Los Angeles au fost lansate joi la în întreaga lume. Organizatorii spun că au stabilit un record istoric de interes, după o primă săptămână de pre-vânzări locale.

Ce record de vânzări au fost înregistrate pentru biletele la Jocurile Olimpice 2028

Comitetul de organizare LA28 a anunțat că a vândut mai multe tichete în prima săptămână decât la orice altă ediție a Jocurilor Olimpice în perioada de debut. În această etapă inițială, toate achizițiile au fost făcute de rezidenții din zonele Los Angeles și Oklahoma City.

Totuși, succesul a venit la pachet cu nemulțumiri din partea cumpărătorilor, care s-au plâns de prețurile ridicate, taxele suplimentare și disponibilitatea limitată a locurilor promovate.

Când vor fi scoase la vânzare următoarele biletele pentru Jocurile Olimpice 2028

Noua etapă de vânzare, denumită „Drop 1”, se desfășoară până pe 19 aprilie și se adresează fanilor din întreaga lume selectați prin tragere la sorți. Acestora li s-au alocat intervale orare specifice pentru a putea cumpăra tichete la diverse , inclusiv pentru ceremoniile de deschidere și închidere. Organizatorii mizează pe acest sistem pentru a gestiona cererea uriașă care a depășit așteptările încă din faza de înregistrare.

Care este prețul de pornire pentru un bilet

Deși organizatorii au promovat intens bilete la prețul de 28 de dolari (aproximativ 121,68 lei), mulți fani au avut un șoc să descopere că acestea s-au epuizat extrem de rapid.

Oficialii LA28 au explicat că este normal ca cele mai ieftine locuri să dispară primele, dar au subliniat că, în total, peste un milion de astfel de bilete vor fi puse la dispoziția publicului pe parcursul mai multor etape, scrie .

Cum sunt stabilite de fapt aceste prețuri

Conform datelor furnizate de comitetul de organizare, aproape jumătate dintre tichete au prețuri sub 200 de dolari, iar peste trei sferturi, inclusiv pentru finale, costă sub 400 de dolari.

Doar un procent mic, de aproximativ 5%, depășește pragul de 1.000 de dolari. La momentul lansării globale, aproximativ o treime dintre biletele aflate încă în stoc se încadrau în categoria de preț accesibil, sub pragul de 200 de dolari.