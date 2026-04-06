Istvan Kovacs, central la cel mai tare meci al sferturilor

Meciul de fotbal dintre – Atletico Madrid, din manșa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, este programat să se joace miercuri, 8 aprilie, ora 22:00. Locul desfășurării partidei este stadionul Camp Nou, din capitala Catalaniei. Iar arbitrul central a fost desemnat Istvan Kovacs care va conduce o brigadă românească.

Din brigada condusă de centralul român vor mai face parte asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Cel de-al patrulea oficial va fi Szabolcs Kovacs, fratele centralului. În camera VAR, vor monitoriza partida Christian Dingert (Germania) și Tiago Martins (Portugalia). În actualul sezon din Liga Campionilor, Kovacs a mai arbitrat șase partide de fotbal. Este vorba despre meciurile:

Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025);

Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie);

Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025);

Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026);

Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026);

PSG – Monaco 2-2 (25 februarie 2026).

Un meci cu o încărcătură deosebită

Meciul de pe Camp Nou, dintre FC Barcelona și va avea o încărcătrură deosebită, ceea ce face ca rolul lui Istvan Kovacs să fie mai dificil. Atletico merge la Barcelona după înfrângerea de sâmbătă, cu scorul 2-1, din La Liga spaniolă. De aceea se așteaptă ca partida să fie explozivă, pe de-o parte având în vedere miza, iar pe de altă parte, dorința de revanșă a madrilenilor.

În acest context, presa spaniolă are așteptări mari de la centralul român, considerat unul dintre cei mai buni arbitri din Europa.

„Arbitrul român Istvan Kovacs e considerat unul dintre cei mai buni arbitri din Europa. Nu este o coincidență faptul că a fost ales de UEFA să arbitreze ultima finală a Ligii Campionilor dintre Inter Milano și PSG. Astfel, la doar 41 de ani, acest arbitru din grupul de elită al UEFA a încheiat cercul oficiind finalele tuturor celor trei competiții majore de club. În mai 2022, a arbitrat finala Ligii Conference dintre Roma și Feyenoord, iar în sezonul 2023-2024, a fost selectat pentru finala Europa League dintre Atalanta și Bayer Leverkusen”, a scris Mundo Deportivo, publicație catalană.

Istva Kovacs a mai arbitrat cele două echipe

Este a treia oară când Kovacs o arbitrează pe Barcelona, după meciurile cu Napoli (1-1, în prima manșă a optimilor din Europa League, în februarie 2022) și PSG (1-4, în returul din sferturile Ligii Campionilor, în aprilie 2024).

Românul a arbitrat-o și pe Atletico Madrid în alte cinci jocuri, fără victorie. Este vorba despre: