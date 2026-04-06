B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Brigadă românească la cel mai tare meci din sferturile Ligii Campionilor. Istvan Kovacs va conduce Barcelona – Atletico Madrid

Adrian Teampău
06 apr. 2026, 14:38
Foto: Hepta.ro / SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Istvan Kovacs, central la cel mai tare meci al sferturilor
  2. Un meci cu o încărcătură deosebită
  3. Istva Kovacs a mai arbitrat cele două echipe

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA să conducă, la centru, meciul de fotbal dintre FC Barcelona – Atletico Madrid. Partida, programată miercuri, 8 aprilie, ora 22:00, pe Camp Nou se joacă în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. 

Istvan Kovacs, central la cel mai tare meci al sferturilor

Meciul de fotbal dintre FC Barcelona – Atletico Madrid, din manșa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, este programat să se joace miercuri, 8 aprilie, ora 22:00. Locul desfășurării partidei este stadionul Camp Nou, din capitala Catalaniei. Iar arbitrul central a fost desemnat Istvan Kovacs care va conduce o brigadă românească.

Din brigada condusă de centralul român vor mai face parte asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Cel de-al patrulea oficial va fi Szabolcs Kovacs, fratele centralului. În camera VAR, vor monitoriza partida Christian Dingert (Germania) și Tiago Martins (Portugalia). În actualul sezon din Liga Campionilor, Kovacs a mai arbitrat șase partide de fotbal. Este vorba despre meciurile:

  • Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025);
  • Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie);
  • Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025);
  • Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026);
  • Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026);
  • PSG – Monaco 2-2 (25 februarie 2026).

Un meci cu o încărcătură deosebită

Meciul de pe Camp Nou, dintre FC Barcelona și Atletico Madrid va avea o încărcătrură deosebită, ceea ce face ca rolul lui Istvan Kovacs să fie mai dificil. Atletico merge la Barcelona după înfrângerea de sâmbătă, cu scorul 2-1, din La Liga spaniolă. De aceea se așteaptă ca partida să fie explozivă, pe de-o parte având în vedere miza, iar pe de altă parte, dorința de revanșă a madrilenilor.

În acest context, presa spaniolă are așteptări mari de la centralul român, considerat unul dintre cei mai buni arbitri din Europa.

„Arbitrul român Istvan Kovacs e considerat unul dintre cei mai buni arbitri din Europa. Nu este o coincidență faptul că a fost ales de UEFA să arbitreze ultima finală a Ligii Campionilor dintre Inter Milano și PSG. Astfel, la doar 41 de ani, acest arbitru din grupul de elită al UEFA a încheiat cercul oficiind finalele tuturor celor trei competiții majore de club. În mai 2022, a arbitrat finala Ligii Conference dintre Roma și Feyenoord, iar în sezonul 2023-2024, a fost selectat pentru finala Europa League dintre Atalanta și Bayer Leverkusen”, a scris Mundo Deportivo, publicație catalană.

Istva Kovacs a mai arbitrat cele două echipe

Este a treia oară când Kovacs o arbitrează pe Barcelona, după meciurile cu Napoli (1-1, în prima manșă a optimilor din Europa League, în februarie 2022) și PSG (1-4, în returul din sferturile Ligii Campionilor, în aprilie 2024).

Românul a arbitrat-o și pe Atletico Madrid în alte cinci jocuri, fără victorie. Este vorba despre:

  • Galatasaray – Atletico Madrid 1-1, în grupa principală din Liga Campionilor, în ianuarie 2026;
  • Manchester City – Atletico 1-0, în sferturile UCL, aprilie 2022;
  • Club Brugge – Atletico 2-0, în grupele UCL, octombrie 2022;
  • Inter – Atletico 1-0, în optimile UCL, februarie 2024;
  • PSG – Atletico 4-0, la Mondialul Cluburilor, iunie 2025;
Tags:
Ultima oră
16:15 - Alocațiile, indemnizațiile sociale și pensiile, plătite mai devreme în aprilie. Când intră banii
16:10 - Bucureștenii, obligați să acopere „gaura neagră” numită Metrorex. Economistul Adrian Negrescu, despre majorarea prețului biletelor de metrou
16:02 - ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
15:59 - Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
15:54 - Război în Orientul Mijlociu. Israelul pune la pământ cel mai mare complex petrochimic din Iran
15:34 - iPhone 17 Pro Max, direct în spațiu! Cum a ajuns un telefon să fie acceptat de NASA în misiunea Artemis II
15:34 - Studiu îngrijorător pentru sistemul de Sănătate. Majoritatea medicilor rezidenți vor să plece din țară
15:33 - Poliția Română călătorește mult și scump. Bilete de avion de 300.000 de euro, comandate de Inspectoratul General
15:28 - Surse: PSD vrea să-l înlăture pe Bolojan cu orice preț din fruntea Guvernului. La ce este dispus să renunțe Grindeanu
15:03 - Noi detalii despre starea sănătății lui Mircea Lucescu. Anunț oficial al Spitalului Universitar