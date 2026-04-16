Gică Hagi va avea ca obiectiv, în funcția de selecționer al , calificarea la , turneul găzduit de Marea Britanie și Irlanda. Anunțul a fost făcut de preşedintele , Răzvan Burleanu.

Obiectivul lui Gică Hagi la Națională

Răzvan Burleanu a anunțat, după ședința Comitetului Executiv al FRF, că viitorul selecționer al echipei naționale va trebui să obțină calificarea la EURO 2028. El a făcut acest anunț după ce a transmis că a fost mandatat să negocieze cu Gică Hagi preluarea funcţiei de selecţioner. Burleanu a menţionat că primele discuţii cu Gheorghe Hagi, legate de preluarea naţionalei, le-a avut în luna februarie.

„Prin urmare în această toamnă intrăm în această traiectorie prin Liga Naţiunilor şi apoi prin campania de calificare la următorul turneu final. Aşadar, obiectivul noului selecţioner va fi de a califica echipa naţională la următorul turneu final, cel european”, a spus președintele FRF.

Președintele Federației a precizat că viitorul selecționer nu va avea un obiectiv în Liga Naţiunilor din această toamnă. Aceste meciuri trebuie văzute ca o pregătire pentru campania de calificare la turneul final al Campionatului European.

„Abordarea noastră ca federaţie în ceea ce priveşte Liga Naţiunilor va fi să nu avem un obiectiv de performanţă sportivă, ci mai degrabă de a putea să pregătim campania de calificare. Această ediţie a Ligii Naţiunilor va fi o etapă premergătoare campaniei de calificare din 2027 pentru următorul Campionat European”, a mai spus Burleanu.

Ce se va întâmpla cu staff-ul naționalei?

a negat că Gică Hagi îşi doreşte demiterea directorului tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă. Președintele FRF a declarat că acesta din urmă a fost reconfirmat în funcţie de Comitetul Executiv.

„Am discutat despre foarte multe aspecte cu Gică Hagi şi un element pe care pot să îl infirm este cel legat de o posibilă solicitare a sa de demitere a directorului tehnic. În plus, chiar azi Mihai Stoichiţă a fost reconfirmat de către Comitetul Executiv, deci niciodată nu s-a pus în discuţie acest subiect”, a adăugat Burleanu.

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal l-a mandatat, joi, în unanimitate, pe preşedintele Răzvan Burleanu să negocieze cu antrenorul Gheorghe Hagi (61 de ani) preluarea funcţiei de selecţioner al echipei naţionale. Poziția a rămas vacantă după încetarea contractului fostului tehnician Mircea Lucescu. Finalizarea discuţiilor cu acesta a fost programată pentru săptămâna viitoare.