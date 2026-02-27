B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Renta viageră pe care o primește Marius Urzică: Câți bani ia de la stat în fiecare lună

Renta viageră pe care o primește Marius Urzică: Câți bani ia de la stat în fiecare lună

Ana Maria
27 feb. 2026, 21:01
Renta viageră pe care o primește Marius Urzică: Câți bani ia de la stat în fiecare lună
sursa foto: Instagram/ Marius Urzică
Cuprins
  1. Ce a spus Marius Urzică despre participarea la Power Couple
  2. Ce rentă viageră primește Marius Urzică de la stat
  3. Cum se acordă renta viageră sportivilor români

Puțini știu ce rentă viageră primește lunar, de la stat, Marius Urzică. Sportivul și soția sa au impresionat în finala Power Couple România 2026. Finala emisiunii, difuzată de Antena 1, miercuri, a adus în fața telespectatorilor trei cupluri determinate să câștige marele premiu. În ultimul act al competiției au intrat Marius și Simona Urzică, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, dar și Oase împreună cu Maria Pitică.

Toți concurenții au demonstrat rezistență, curaj și o bună colaborare în probele decisive. Totuși, echilibrul emoțional și concentrarea până la final le-au adus victoria lui Oase și Mariei Pitică, care au plecat acasă cu trofeul și premiul de peste 50.000 de euro.

Ce a spus Marius Urzică despre participarea la Power Couple

Deși nu a câștigat competiția, fostul mare gimnast a declarat că experiența trăită în cadrul show-ului a fost, înainte de toate, una dedicată familiei și relaxării, participarea fiind percepută ca un moment de divertisment.

Prezența sa în competiție a fost apreciată de public, Marius Urzică fiind considerat unul dintre cei mai puternici și carismatici concurenți ai sezonului.

Ce rentă viageră primește Marius Urzică de la stat

Dincolo de aparițiile televizate, fostul campion olimpic rămâne unul dintre cei mai recompensați sportivi români pentru performanțele obținute în gimnastică.

La vârsta de 50 de ani, Marius Urzică beneficiază de o indemnizație lunară de aproximativ 16.635 de lei, echivalentul a circa 3.300 de euro, potrivit informațiilor publicate de a1.ro. Aceasta reprezintă nivelul maxim al rentei viagere acordate de stat foștilor sportivi de elită.

Cum se acordă renta viageră sportivilor români

În România, renta viageră este acordată sportivilor retrași din activitatea competițională care au obținut rezultate importante la nivel internațional. Sistemul este reglementat prin Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Valoarea indemnizației diferă de la un sportiv la altul, fiind calculată în funcție de performanțele obținute de-a lungul carierei. Astfel, renta viageră primită de Marius Urzică se numără printre cele mai mari acordate, în prezent, în România.

