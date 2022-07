Câți bani va primi David Popovici de la MTS după ce a câștigat 5 medalii la Europenele de juniori

David Popovici va fi premiat de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) după ce a câștigat 4 medalii de aur și una de argint la Campionatele Europene de juniori, de la Otopeni.

Câți bani va încasa David Popovici după performanțele de la Campionatele Europene de Juniori

Sportivul va încasa 87.000 de lei (15.300 de euro) de la MTS, potrivit Fanatik. Pentru fiecare medalie de aur, Ministerul Tineretului și Sportului oferă 19.000 de lei, în timp ce argintul este remunerat cu 11.000 de lei.

David Popovici a câștigat aurul la probele de 50 metri liber, 100 metri liber, 200 metri liber și ştafetă 4×100 m liber. Sportivul de 17 ani și-a trecut în palmares și argintul la ștafetă mixtă 4×100 metri liber.

România a încheiat Campionatul European de nataţie pentru juniori, de la Otopeni, pe locul trei în clasamentul pe naţiuni, cu nouă medalii, susține news.ro.

În afară de David Popovici, și Vlad Stancu şi-a adjudecat 4 medalii – 2 AUR la 1500 m liber şi ştafeta masculină 4×100 m liber şi 2 ARGINT la 400 şi 800 m liber.

David Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv de la Campionatele Europene de juniori de la Otopeni. Clasamentul a fost stabilit pe baza unui punctaj întocmit în urma celor mai bune performanţe înregistrate în competiţie.

Cea mai dificilă probă

Înainte de Europenele de la Otopeni David Popovici a spus că proba de 50 m liber îi va ridica cele mai mari provocări, dar a ajuns în final cu cel mai bun timp.

„E un best time, simt că mai am ceva baterii. Nu sunt mare fan al probei de 50 m, dar lucrăm să devenim buni şi la proba asta. A fost o semifinală, nu cea mai mare provocare din lume, dar mâine o să fie sigur, pentru că am nişte adversari puternici şi de abia aştept să văd cum o să iasă”, a declarat Popovici la zona mixtă, după semifinale.

Astfel că, după câștigul a trei medalii de aur şi un argint, poate reprezenta figura de referinţă a competiţiei de la Otopeni.

„Mă bucur că sunt considerat un lider sau un reprezentant al acestor Europene şi fac tot posibilul să reprezint cum trebuie. Mă bucur că pot fi, cum m-au numit alţii, lider al unei generaţii, termen care mă flatează, care îmi place foarte mult şi îmi place să cred că o fac şi pentru ei, nu numai pentru mine şi îi ajut să ajungă unde îşi doresc, aici unde sunt eu sau sper chiar mai sus”, a spus dublul campion mondial de seniori, conform