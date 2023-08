Ce a declarat Carlos Alcaraz după ce a fost lăudat de Novak Djokovic: „Sunt mândru de mine„

Carlos Alcaraz a fost aproape de victorie în finala cu Novak Djokovic de la Cincinnati Masters, dar ibericul nu a reușit să profite de ocaziile avute și sârbul s-a impus după aproape patru ore de joc.

Novak Djokovic a spus că Alcaraz îi amintește de Rafael Nadal

Spaniolul a condus cu 7-5, 4-2, iar în tiebreakul setului secund a ratat o minge de meci. La finalul partidei, Alcaraz a plâns la marginea terenului, iar la conferința de presă a vorbit despre ce înseamnă pentru el complimentele primite din partea sârbului.

„Sunt mândru de mine, habar nu am de ce am plâns. Probabil pentru că am luptat până la ultima minge și voiam atât de mult să câștig.

Aproape că l-am învins pe unul dintre cei mai mari sportivi din toate timpurile, nu e niciun motiv să fiu supărat. E o nebunie să îmi găsesc cuvintele acum, dar am dat totul pe teren, sunt fericit pentru modul în care am tratat partida.

Mă simt mândru că a spus din nou că atunci când joacă împotriva mea se simte ca în duelurile cu Nadal, înseamnă că mă aflu pe drumul cel bun.

Sunt fericit să știu că Nole consideră această partidă drept una dintre cele mai mari bătălii din cariera sa. A jucat la nivel înalt atâta timp și a avut parte de dueluri de vis” – Carlos Alcaraz, la conferința de presă.