Acasa » Sport » Ce a pățit Becali după ce a spus public că dă bani migranților: „Și-au dat vorbă între ei. Acum mă urmăresc și eu le dau”

Ce a pățit Becali după ce a spus public că dă bani migranților: „Și-au dat vorbă între ei. Acum mă urmăresc și eu le dau”

Traian Avarvarei
05 oct. 2025, 23:04
Gigi Becali ajută migranții veniți în București să muncească. Patronul FCSB le dă bani și îi laudă că sunt harnici. Sursa Foto: Hepta.ro / SportPictures / Razvan Pasarica
  1. Ce a spus Becali despre ajutorul pe care îl dă migranților
  2. Ce părere are Becali despre migranții veniți la muncă în România

Gigi Becali ajută cu bani migranții veniți în București la muncă. De când patronul FCSB a vorbit public prima dată despre acest ajutor, ei „și-au dat vorbă între ei”, iar acum îl urmăresc pe stradă ca să primească bani de la el. Becali spune că nu-l deranjează deoarece pentru el 500-600 de euro donați nu-i nimic, când câștigă zeci de milioane de euro pe an din fotbal.

Ce a spus Becali despre ajutorul pe care îl dă migranților

„Știi care e treaba? Pe mine nu mă interesează ce sunt ei. Când îi văd mă gândesc: ei sunt amărâţi, au plecat de la familie să lucreze aici, vai de mama lui. Câștigă și ei 30-40 de euro. Hai să-i dau și eu 200 de euro, se duce și el acasă, se bucură 5-6 oameni din familia lui. Ei vin după mine, că și-au dat vorbă între ei. Acum mă urmăresc și eu le dau.

Ce contează la mine 500-600 de euro dacă eu iau 30 de milioane de euro într-un an numai din fotbal? Da, deloc nu mă pricep, am distrus echipa și i-am nenorocit și pe suporteri”, a susținut Gigi Becali, pentru Fanatik.

Ce părere are Becali despre migranții veniți la muncă în România

În urmă cu circa două săptămâni, patronul FCSB, care e și deputat, a declarat că dă bani străinilor necăjiți care vin să muncească în București, deoarece nu e extremist precum cei de la AUR, partid din care a plecat, și nu are nimic cu străinii.

„Să nu crezi că am eu ceva. Eu nu am vreo ură. Ăștia de la AUR îi înjură pe ăia care aduc mâncare, livratorii. Eu opresc, dau câte 100-200 de euro. Ăla, săracul, vine și el din țara lui… Eu opresc unde îi văd. Sunt vai de mama lor, mor de foame.

Eu opresc și le dau 100-200 de euro. Cum îi văd negri și filipinezi, ”ia 200 de euro”, ”ia 100 de euro”. Și când mă duc la magazin sau la restaurante: ”Ia 100 de euro!”. Să ducă și el acasă la familia lui. Și nu mă interesează ce religie are. E treaba lui. Eu nu sunt d-ăla extremist. (…)

Eu când îi văd filipinezi sau din Africa, de unde sunt, ”ia 100 de euro, ia 200 de euro”. Și nu sunt ortodocși. Eu iubesc toți oamenii!”, a spus Gigi Becali, la vremea respectivă, pentru Fanatik.

