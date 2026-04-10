Acasa » Sport » Ce l-a impresionat cel mai tare pe Gigi Becali la Mircea Lucescu: „Am stat două ore cu el. Mi-a povestit niște lucruri… am rămas mască"

Traian Avarvarei
10 apr. 2026, 19:20
Gigi Becali, la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Gigi Becali: Nu se mai naște ca Mircea Lucescu
  2. Becali: Am stat două ore cu el. Mi-a povestit niște lucruri…

Gigi Becali a venit la slujba ce a precedat înmormântarea lui Mircea Lucescu. Patronul FCSB l-a lăudat pe regretatul antrenor, spunând că a fost un adevărat talent și un geniu. Becali a povestit și ce l-a impresionat cel mai mult la Lucescu.

Gigi Becali: Nu se mai naște ca Mircea Lucescu

„Știam (că e grav), mai vorbisem cu doctorii de la spital. Orice om când moare e o tristețe. Mai mult pentru familie, noi spunem condoleanțe, Dumnezeu să-l ierte. A pierdut fotbalul e adevărat, dar odată și odată se duce omul. Ați văzut cum au fost toate televizoarele lumii și ale Europei: Lucescu, Lucescu, Lucescu. Ați văzut cum toată lumea a vorbit despre el la superlativ.

Eu l-am cunoscut, am rămas mască. Am stat două ore cu el și în două ore… am rămas mască, cultură. Și toată lumea a vorbit numai la superlativ și toată lumea a mulțumit, pentru că era într-adevăr un super om. Dacă ești om bun, toată lumea vorbește de tine de bine și te laudă. Eu nu vorbesc de succese, nu se mai naște ca el”, a afirmat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Becali: Am stat două ore cu el. Mi-a povestit niște lucruri…

Patronul FCSB a mai spus că a apreciat la Mircea Lucescu faptul că știa foarte multă istorie și că nu bârfea.

„Cea mai frumoasă amintire? A venit la mine acasă și m-a luat când a fost treaba cu ucrainenii, ca să poată echipa Ucrainei să vină la bază. Am stat două ore cu el. Mi-a povestit niște lucruri, știa niște povești din istorie. M-a uimit atunci.

Nu poți să zici un lucru pe care îl apreciez, sunt mai multe. Cât am stat eu cu el, el nu bârfea pe nimeni. Dacă îi spuneai ceva rău de cineva, nu-l interesa. Asta am sesizat. Mă gândesc la inimă. E greu să înveți pasiunea, te naști cu ea. El avea și talent, și pasiune. Talent, geniu, n-ai cum să înveți”, a mai afirmat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

