Ce mașina i-a adus Ion Țiriac de la Londra marelui tenismen Ilie Năstase? „Am mers cu metroul când eram tânăr, dar doar când era aglomerație”

Aflat în plin divorț, fostul tenismen Ilie Năstase, în vârstă de 75 de ani, a spus care a fost prima mașină condusă de acesta, dar și ce mașină a primit de la Ion Țiriac, din Londra, pentru digisport.

Ilie Năstase a fost primul număr unu mondial în istoria ATP, fiind, de asemenea, și primul sportiv care a câștigat exclusiv din tenis un milion de dolari.

„Am condus o Dacie, prima dată când am luat permisul”

”Am condus o Dacie, prima dată după ce mi-am luat carnetul. Eram și eu la început, trebuia să mă învăț cu mașina. Apoi, am avut un Ford Capri, adusă de Ion Țiriac de la Londra. El a condus-o! Apoi am avut un Fiat 125, apoi o Lancia.

Am avut și scutere. Am și un Citroen din 1974 cu motor de Maserati. Sunt două. Am fost cu el să le ia de la Lyon. Acesta este tot cadou de la Ion Țiriac, dar l-am primit abia acum pentru că era în perioada în care eram senator. Și nu aveam voie să primesc cadouri”, a transmis Năstase.

„Când ați mers ultima oară cu metroul?”

Întrebat când a mers ultima oară cu metroul, fostul tenismen a zâmbit nostalgic la întrebarea reportilor sursei citate, amintindu-și de perioada când a locuit în Paris, pentru 40 de ani.

”Am fost cu metroul, dar când eram mai tânăr. Am stat vreo 40 de ani la Paris și mergem cu metroul când era aglomerație”, a mai spus Năstase.