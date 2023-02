Ce spune Victor Pițurcă despre averea sa: „Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Eu țin 15-20 de oameni, am o familie mare”

„E corect, nu sunt la un nivel foarte înalt. Am reușit să construiesc un bloc, va urma al doilea. Se ocupă ginerele meu, Mihai, Alex, nepotul meu Victor.

Ei sunt tineri, eu doar investesc. Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Eu am câștigat bani în acei doi ani cât am fost în Arabia Saudită. Eu țin 15-20 de oameni, am o familie mare, dacă n-aș fi eu…ar fi greu”, a declarat Victor Piţurcă în podcastul „Tare de tot”, realizat de Viorel Grigoroiu, notează .