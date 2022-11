Cea mai nebunească poveste din Qatar de până acum: au plecat la „vânătoare” de bere și s-au trezit în palatul șeicului, lângă lei și păsări exotice!

Poveste fabuloasă din Qatar: un grup de englezi veniți la Doha pentru Campionatul Mondial au plecat la „vânătoare” de bere și au ajuns în palatul unui șeic.

Un grup de fani englezi a trăit peripeții incredibile în Qatar

Mai mulți fani veniți în Qatar pentru a susține Anglia la Campionatul Mondial au povestit una dintre cele mai spectaculoase întâmplări de până acum de la turneul final, anunță .

Au plecat în căutarea berii, interzisă în Qatar exceptând unele baruri și restaurante, chiar și pe stadioane, și au ajuns sub „aripa” unui șeic!

John, un fan al lui Everton, a povestit pentru reporterii talkSPORT cum „Noaptea trecută am întâlnit unul dintre fiii șeicului, ne-a dus la palat și ne-a arătat că are lei, de toate! Ne-a făcut să ne simțit atât de bine primiți”.

Alex Sullivan, colegul său de călătorie, a completat: „În principiu, eram la «vânătoare» după niște bere. Ne-au zis că ne rezolvă ei cu berile, așa că ne-am urcat în spatele mașinii lor, o Toyota Land Cruiser, și am ajuns la un palat mare. Ne-a dus în spate și ne-a arătat maimuțele lui, păsările lui exotice. A fost o nebunie!”

“We met one of the Sheikh’s sons & he took us back to the palace!” 😮

“We were on the hunt for beers and we ended up at a big palace, we saw his monkeys & exotic birds!” 🐒

These England fans are out in Qatar & you HAVE to listen to their story! 🤣#FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/RlclrsnEsP

— talkSPORT (@talkSPORT) November 20, 2022

“We met one of the Sheikh’s sons & he took us back to the palace!” 😮 “We were on the hunt for beers and we ended up at a big palace, we saw his monkeys & exotic birds!” 🐒 These England fans are out in Qatar & you HAVE to listen to their story! 🤣 — talkSPORT (@talkSPORT)

În jur de 3.000 de englezi s-au deplasat în Qatar pentru a susține selecționata lui Gareth Southgate la Campionatul Mondial, potrivit The Sun. Anglia face parte din grupa B la Mondial, alături de Iran, SUA și Țara Galilor. Luni va juca cu Iran, de la ora 15:00.