Acasa » Sport » CFR Cluj, favorită la pariuri în derby-ul cu U. Cluj din etapa a 26-a din Superliga

CFR Cluj, favorită la pariuri în derby-ul cu U. Cluj din etapa a 26-a din Superliga

06 feb. 2026, 15:19
CFR Cluj, favorită la pariuri în derby-ul cu U. Cluj din etapa a 26-a din Superliga
Cuprins
  1. Clasament Superliga după 25 etape
  2. Etapa 26 din Superliga se închide cu un derby de tradiție
  3. Programul etapei a 26-a din Superliga

CFR Cluj are cea mai bună formă de moment din Superliga, venind după șase victorii. Se află pe poziția a șaptea, la un singur punct în spatele ultimei poziții care duce în play-off. CFR a primit patru goluri în cele 6 partide. Două goluri au venit de la “lanterna roșie” Metaloglobus, unul de la FCSB și un gol de la Csikszereda. În trei din cele patru partide au fost marcate cel puțin patru goluri. Cota ca acum să se înscrie peste 2.5 goluri este 2.33.

Universitatea Cluj se află pe poziția a patra în Superliga. Într-un clasament al meciurilor din deplasare, „șepcile roșii” ocupă poziția a treia, cu șapte victorii, un rezultat de egalitate și patru înfrângeri. Din ultimele șapte deplasări, singurul pas greșit a venit contra lui Dinamo, când clujenii au fost învinși cu scorul de 0-1. În ultima deplasare Universitatea Cluj s-a impus cu 2-0 în fața lui Rapid. Cota ca în acest meci să nu înscrie ambele formații este 1.66.

Patru victorii și o înfrângere are CFR Cluj în ultimele cinci întâlniri directe din Superliga disputate pe teren propriu. Înfrângerea a venit la începutul sezonului trecut, scor 2-3. Printre victorii se numără cea cu 4-1 în deplasare în fața campioanei FCSB. Cotele 1X2 arată astfel:

  • Victorie CFR Cluj: 1.93
  • Egal: 3.20
  • Victorie Universitatea Cluj: 4.20

Clasament Superliga după 25 etape

  1. Universitatea Craiova: 49 puncte
  2. Rapid București: 48 puncte
  3. Dinamo București: 48 puncte
  4. Universitatea Cluj: 42 puncte
  5. FC Argeș: 40 puncte
  6. FC Botoșani: 39 puncte
  7. CFR Cluj: 38 puncte
  8. UTA Arad: 38 puncte
  9. Oțelul Galați: 37 puncte
  • FCSB: 37 puncte

Etapa 26 din Superliga se închide cu un derby de tradiție

Nu mai este mult și vom afla echipele ce se vor califica în play-offul acestui sezon de Superliga. Etapa cu numărul 26 din cele 30 ale sezonului regulat ne prezintă două derby-uri ale orgoliilor. Dacă de primul am menționat mai sus, în cele ce urmează îl vom prezenta pe al doilea, care se va disputa între Dinamo și Universitatea Craiova.

Formația olteană este liderul campionatului, la un punct în fața ocupantelor locurilor 2 și 3, Rapid și Dinamo. În ultima rundă a învins Oțelul cu 1-0, demonstrând astfel că și-a revenit din șocul de săptămâna trecută, când a fost învinsă cu 1-4 în deplasare de Farul Constanța.

Oltenii se află pe poziția a cincea într-un clasament al meciurilor din deplasare, cu 5 victorii, 4 rezultate de egalitate și 3 înfrângeri. În ultimele două deplasări ale craiovenilor au fost marcate minim 4 goluri. Bookmakerii agențiilor de pariuri online au stabilit o cotă de aproximativ 1.90 pentru minim 3 goluri marcate în acest duel cât se poate de fierbinte.

Sezonul trecut, Dinamo a fost învinsă cu 0-2 în întâlnirea directă de pe teren propriu, în grupa de campionat. În sezonul regulat, însă, s-a impus cu scorul de 2-1. A fost singura victorie a dinamoviștilor din ultimele șase întâlniri directe de pe teren propriu.

Programul etapei a 26-a din Superliga

  • 6 februarie – 18:00: FC Argeș – Hermannstadt
  • 6 februarie – 20:00: Rapid București – Petrolul Ploiești
  • 7 februarie – 13:00: Unirea Slobozia – Farul Constanța
  • 7 februarie – 15:00: Csikszereda – UTA Arad
  • 7 februarie – 20:00: CFR Cluj – Universitatea Cluj
  • 8 februarie – 17:00: FC Botoșani – Metaloglobus
  • 8 februarie – 20:00: Oțelul Galați – FCSB
  • 9 februarie – 20:00. Dinamo București – Universitatea Craiova

Un meci interesant din această rundă se va disputa duminică seara la Galați, între Oțelul Galați și FCSB. Cele două formații se află pe locuri de play-out. Va reuși vreuna dintre ele să prindă trenul spre play-off? FCSB pornește favorită, fiind cotată cu 2.20 la victorie.

